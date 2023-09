ATP Astana 2023: il tabellone. Griekspoor guida il seeding, ci sono Wawrinka e Thiem

Da poco è stato sorteggiato il tabellone del torneo ATP di Astana, che dopo una stagione da 500 è stato riposizionato al ruolo che gli era proprio dal 2020, quello di 250. L’evento kazako, un anno fa, era stato vinto da Novak Djokovic su Stefanos Tsitsipas. Ovviamente, ora, sia il serbo (che non va in Asia) che il greco (Pechino), invece, hanno altri piani.

Per l’olandese Tallon Griekspoor c’è il ruolo di testa di serie numero 1, anche se l’avere un quarto di finale potenziale contro l’americano Sebastian Korda certo non lo aiuta. A proposito di Korda, va detto che il suo è uno dei primi turni più intriganti, quello con l’australiano Alexei Popyrin. In questo novero ci finisce anche il derby serbo tra Hamad Medjedovic e Laslo Djere.

In basso, a Sebastian Baez tocca uno spot quantomeno curioso, perché dove non ci sono i qualificati ci sono i francesi, ed è a questo punto probabile che ne trovi uno ai quarti di finale. Difficile dire chi, in considerazione dei vari stati di forma. Più facile intuire che qualsiasi cosa può uscire dal terzo quarto, con Wawrinka, Thiem e Bublik tutti alla ricerca di qualcosa.

C’è una certezza: che sarà eletto un nuovo campione. Non ci sono, infatti, oltre ai finalisti del 2022, nemmeno i vincitori del 2020 (l’australiano John Millman) e del 2021 (il sudcoreano Soonwoo Kwon). Parte dalle qualificazioni Stefano Napolitano.

ATP ASTANA 2023: TABELLONE

Griekspoor (NED) [1]-Bye

Qualificato-Carballes Baena (ESP)

Kukushkin (KAZ) [WC]-Borges (POR)

Popyrin (AUS)-Korda (USA) [5]

Lehecka (CZE) [4]-Bye

Qualificato-Zapata Miralles (ESP)

Shevchenko [WC]-van de Zandschulp (NED)

Medjedovic (SRB) [WC]-Djere (SRB) [7]

Wawrinka (SUI) [8]-Giron (USA)

Varillas (PER)-Thiem (AUT)

Fucsovics (HUN)-Ofner (AUT)

Bye-Bublik (KAZ) [3]

Mannarino (FRA) [6]-Rinderknech (FRA)

Qualificato-Moutet (FRA)

Barrere (FRA)-Qualificato

Bye-Baez (ARG) [2]

Foto: LaPresse