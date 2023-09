ATP Zhuhai 2023, Karen Khachanov soffre un set poi piega Yoshihito Nishioka

L’ultimo atto degli Huafa Properties Zhuhai Championships 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 250 disputato a Zhuhai, in Cina, vede il successo finale del russo Karen Khachanov, primo favorito del seeding, il quale soffre un set, ma poi piega il nipponico Yoshihito Nishioka, testa di serie numero 8, battuto con lo score di 7-6 (2) 6-1 dopo un’ora e 44 minuti di gioco.

Nel primo set il russo centra il break alla seconda occasione nel quinto game, strappando la battuta a 15 al nipponico, poi deve risalire dallo 0-40 nel sesto gioco, ma si salva ai vantaggi. Il controbreak però si materializza nell’ottavo game, quando al russo non riesce un’altra rimonta dallo 0-40 ed il nipponico alla terza occasione firma il 4-4.

Nishioka a seguire cancella altri due break point ai vantaggi del nono gioco e così si va al tie break: il primo minibreak è del nipponico, che si porta sul 2-1 con due servizi a disposizione, ma da quel momento Khachanov infila sei punti e chiude sul 7-2 dopo un’ora e dieci minuti.

Nella seconda partita, invece, è un monologo del russo, che dall’1-1 vince gli ultimi cinque game giocati, con break a zero nel quarto ed a trenta nel sesto gioco, e, grazie ad un parziale di 20 punti a 5, conquista il titolo in virtù del 6-1 maturato in 34 minuti di gioco.

Le statistiche premiano Khachanov, che vince 72 punti contro i 51 di Nishioka, ed a pesare sono soprattutto i 37 vincenti messi a segno dal russo, contro i 14 del nipponico. Khachanov fa la differenza con la prima in campo, servita nel 64% dei casi, con la quale centra il 77% dei punti, contro il 55% del giapponese (che mette la prima in 31 occasioni su 62).

ATP 250 ZHUHAI 2023 – RISULTATI 26 SETTEMBRE

Karen Khachanov (Russia, 1) b. Yoshihito Nishioka (Giappone, 8) 7-6 (2) 6-1

Foto: LaPresse