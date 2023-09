ATP Chengdu 2023: Alexander Zverev batte in rimonta Safiullin e conquista il titolo

Alexander Zverev trionfa all’ATP 250 di Chengdu. Sul cemento cinese, il tedesco (testa di serie n.1) va sotto di un set contro il russo Roman Safiullin (dopo aver sprecato ben tre set point consecutivi nel decimo gioco), ma poi reagisce e riesce a ribaltare il match, vincendo con il risultato finale di 6-7(2) 7-6(5) 6-3 in due ore e 59 minuti. Per il tennista classe 1997 si tratta del 2° titolo in stagione (dopo l’ATP di Amburgo), il 21° in carriera. Grazie a questo successo il tennista teutonico sale virtualmente a 3280 punti nel ranking e rafforza la 10ma posizione.

L’inizio di partita è molto equilibrato: l’unico rischio lo corre Safiullin, che riesce però a salvare la palla break nel secondo game, poi si prosegue senza scossoni fino al 5-4 in favore di Zverev. Nel decimo gioco il russo è costretto ad andare a servire per il set e sente la pressione, andando addirittura sotto 0-40, ma poi riesce incredibilmente a trovare cinque punti di fila e ad agguantare dunque il 5-5. Galvanizzato dal salvataggio, Safiullin si procura una palla break nell’undicesimo game, non riuscendo però poi a sfruttarla. Nel gioco successivo il numero 55 del ranking tiene agilmente la battuta e si va così al tie-break. Qui a giocare meglio è decisamente il russo, che si porta prima sul 3-0 e successivamente sul 6-2, per poi chiudere al primo set point.

Zverev non ci sta e prova subito a reagire a inizio secondo parziale, ma il suo avversario riesce incredibilmente a salvare tre palle break nel primo game, prima di conquistare il break del 2-0 nel secondo gioco alla prima occasione buona. A questo punto il russo può dunque scappare, e invece non è così perché Zverev aumenta il ritmo nel momento di maggiore difficoltà e agguanta la parità con due game di fila (2-2). Il set va poi avanti senza altri strappi e si giunge nuovamente al tie-break. A differenza di prima, questa volta è il tedesco a essere più lucido nella fase decisiva del set: il 1997 trova infatti due punti consecutivi dal 5-5 e riporta il conto dei set in parità.

La contesa si sposta dunque al terzo e ultimo parziale, dove a iniziare meglio è il tennista teutonico, che, caricato anche dalla vittoria del secondo set, vola in breve tempo sul 4-1. Per Safiullin la montagna da scalare diventa dunque durissima e la resa definitiva arriva nel nono game, quando Zverev, nel suo turno di servizio, trova quattro punti consecutivi e chiude la partita con il 6-3.

STATISTICHE – A fine incontro sono 2/10 le palle break convertite da Zverev contro le 1/2 trasformate da Safiullin. Il tedesco fa meglio del suo avversario con la prima in campo (77% dei punti vinti contro i 72% del russo), ma peggio con la seconda (52% contro il 59% di Safiullin), in una partita in cui i punti totali conquistati dai due tennisti sono 111 per il nativo di Amburgo e 104 per il russo.

Foto: LaPresse