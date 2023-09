WTA Ningbo 2023, Jabeur e Cirstea accedono al secondo turno. Eliminate Gracheva e Rus

È terminata poco fa la seconda giornata del WTA 250 di Ningbo. Sul cemento cinese si sono disputati oggi gli ultimi otto incontri validi per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Vincono all’esordio Ons Jabeur e Sorana Cirstea: la tunisina (testa di serie n.1) batte la francese Diane Parry per 7-6(3) 7-5, mentre la rumena (n.3 del seeding) si impone contro la statunitense Claire Liu per 7-5 4-6 6-3. Niente da fare invece per la francese Varvara Gracheva (n.5 del torneo) e l’olandese Arantxa Rus (testa di seri n.6), sconfitte rispettivamente dalla russa Valeria Savinykh con un doppio 7-5 e dalla russa Kamila Rakhimova per 3-6 7-6(5) 6-3 (da segnalare che Rus ha sprecato due match point nell’ottavo gioco secondo set).

Sempre parlando di giocatrici russe, bene anche Diana Shnaider, uscita vincitrice dalla sfida contro la padrona di casa Zhuoxuan Bai per 6-4 1-6 6-2. Passano poi agli ottavi di finale anche Nadia Podoroska, Katerina Siniakova e Tamara Korpatsch: l’argentina batte a sorpresa la cinese Xiyu Wang per 7-6(3) 6-4, la ceca elimina la lucky loser statunitense Elizabeth Mandlik con il punteggio di 6-0 6-4 e, infine, la tedesca supera la britannica Jodie Burrage per 6-2 7-6(1). Da segnalare che c’è già una tennista ai quarti di finale ancora prima della giornata dedicata agli ottavi: si tratta della ceca Petra Kvitova (testa di serie n.2), che è avanzata grazie al ritiro della kazaka Yulia Putintseva.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

O. Jabeur (TUN) (1) – D. Parry (FRA) 7-6 7-5

T. Korpatsch (GER) – J. Burrage (GBR) (Q) 6-2 7-6

S. Cirstea (ROU) (3) – C. Liu (USA) 7-5 4-6 6-3

K. Siniakova (CZE) – E. Mandlik (USA) (LL) 6-0 6-4

N. Podoroska (ARG) – Xiy. Wang (CHN) 7-6 6-4

V. Savinykh (RUS) (Q) – V. Gracheva (FRA) (5) 7-5 7-5

K. Rakhimova (RUS) – A. Rus (NED) (6) 3-6 7-6 6-3

D. Shnaider (RUS) – Z. Bai (CHN) (Q) 6-4 1-6 6-2

OTTAVI DI FINALE

O. Jabeur (TUN) (1) – T. Korpatsch (GER)

C. Tauson (DEN) – V. Zvonareva (RUS)

S. Cirstea (ROU) (3) – K. Siniakova (CZE)

N. Podoroska (ARG) – V. Savinykh (RUS) (Q)

L. Bronzetti (ITA) (8) – K. Baindl (UKR)

L. Fruhvirtova (CZE) – A. Blinkova (RUS)

K. Rakhimova (RUS) – D. Shnaider (RUS)

P. Kvitova (CZE) (2) – Y. Putintseva (KAZ) vittoria a tavolino per Kvitova

Foto: LaPresse