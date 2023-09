ATP Zhuhai 2023: avanti Murray, out Arnaldi e i cinesi

Si è chiusa una lunga giornata di primi turni (definitivamente conclusi) all’ATP 250 di Zhuhai, in terra cinese. L’Italia vi perde il suo unico rappresentante, Matteo Arnaldi, che si è trovato davanti una versione sostanzialmente rediviva di Aslan Karatsev, con il russo che si guadagna in tal modo la sfida con Andy Murray.

C’è da registrare innanzitutto l’unico ritiro di giornata, quello di Diego Schwartzman. Per l’argentino un virus allo stomaco, come da lui stesso dichiarato su Instagram, che lo tormenta dalla domenica in cui è arrivato in Cina. Sarà così l’australiano Alex Bolt a vedersela con Karen Khachanov (il russo è testa di serie numero 1).

Il match più lottato di giornata, oltre a quello di Arnaldi e Karatsev, è senza dubbio quello che vede il classe 2005 Juncheng Shang lottare per tre set contro Mackenzie McDonald, ma alla fine è l’americano a riuscire a prevalere.

Tutti fuori, di conseguenza, i cinesi: anche Yi Zhou riesce a lottare per due parziali con il cileno Cristian Garin, salvo poi mollare nel terzo, mentre tiene più del previsto, ma cede comunque, Ye Cong Mo contro Murray. Va detto che i cinesi di primo piano sono quasi tutti orientati verso i Giochi Asiatici, in quanto ritenuti di primaria importanza per la Federazione locale, ma anche perché questi assegnano un posto automatico alle Olimpiadi al vincitore.

ATP ZHUHAI 2023: RISULTATI DI OGGI

Bolt (AUS) [Q]-Schwartzman (ARG) 6-3 4-2 rit.

Coppejans (BEL)-Kovacevic (USA) 7-6(4) 6-1

McDonald (USA) [6]-Shang (CHN) 6-4 6-7(3) 6-3

Muller (FRA)-Hijikata (AUS) 6-3 6-2

Etcheverry (ARG) [5]-Saville (AUS) [Q] 6-4 6-4

Garin (CHI)-Zhou (CHN) [WC] 4-6 6-4 6-2

Murray (GBR) [7]-Mo (CHN) [WC] 7-5 6-3

Karatsev-Arnaldi (ITA) 6-7(5) 7-6(5) 6-2

Polmans (AUS) [Q]-Sweeny (AUS) [Q] 6-3 6-1

Foto: LaPresse