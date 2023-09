ATP Zhuhai 2023, Matteo Arnaldi eliminato al primo turno in Cina. Karatsev vince in rimonta

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Il ligure (n.48 del mondo) è stato eliminato al primo turno dell’ATP250 di Zhuhai (Cina) dal russo Aslan Karatsev (n.63 ATP). Un vero peccato per l’italiano, trovatosi avanti di un set e con la possibilità di far suo il match nel secondo parziale. Tante chance non sfruttate da Matteo che, forse anche per un po’ di stanchezza per la settimana di Coppa Davis a Bologna, è molto calato fisicamente e mentalmente nel terzo set. Karatsev si è imposto con lo score di 6-7 (5) 7-6 (5) 6-2 in 3 ore e 12 minuti di gioco.

Nel primo set entrambi i giocatori hanno un rendimento al servizio di buon livello. Qualche tentennamento in più per il nostro portacolori, messo in difficoltà dalla palla pesante del russo che, come suo solito, quando trova il campo è molto difficile da arginare. L’epilogo al tie-break è inevitabile ed è Matteo con grande efficacia a far propria la frazione, giocando meglio del suo avversario i punti importanti (7-5).

Nel secondo set Karatsev cancella due palle break al nostro portacolori in apertura, ma non può nulla nel settimo gioco, quando il ligure è decisamente più concreto. L’efficienza, però, in battuta cala e si entra in una fase nella quale i break e i contro-break sono costanti. Il giocatore italiano ha la possibilità di servire per il match, avanti 5-4, ma non trova il supporto della prima e il 5-5 pari si tramuta in realtà. Si entra in lotta con Matteo obbligato a cancellare ben quattro palle set al russo prima di andare al tie-break. L’azzurro parte bene, andando avanti 4-2, ma ancora una volta la battuta non è efficace e Karatsev ne approfitta per incamerare il secondo parziale 7-5.

Nel terzo set l’inerzia della partita è tutta dalla parte del russo, al cospetto di un Arnaldi stanco e non in grado di essere lucido nell’eseguire i propri colpi. Ne consegue una frazione dominata dal n.63 del mondo, vinta sullo score di 6-2.

Foto: LaPresse