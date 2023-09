ATP Chengdu 2023, Sekulic batte Borges e raggiunge Musetti agli ottavi. Bene Kecmanovic, eliminati Purcell e Bublik

Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell’ATP 250 di Chengdu. Quest’oggi sul cemento cinese si sono disputati gli ultimi nove incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile all’esordio per il serbo Miomir Kecmanovic (testa di serie n.7), che domina contro il rappresentante dello Zimbabwe Benjamin Lock e si impone con un netto 6-2 6-3. Fuori invece Max Purcell e Alexander Bublik: l’australiano (n.6 del seeding) perde per 6-2 7-6(8) contro il suo connazionale Jordan Thompson, mentre il kazako (n.5 del torneo) si arrende per 7-6(6) 6-3 allo statunitense Marcos Giron.

Passano il primo turno Dusan Lajovic, Christopher O’Connell e Juan Pablo Varillas. Il serbo batte il belga Zizou Bergs per 6-4 1-6 6-3, l’australiano sconfigge il russo Alibek Kachmazov per 7-6 6-4 e il peruviano elimina la wild card cinese Jie Cui per 6-1 6-3. Esordio felice poi anche per il francese Arthur Rinderknech, che supera l’australiano Li Tu con un doppio 7-6.

Sorride il qualificato australiano Philip Sekulic, che si impone a sorpresa contro il portoghese Nuno Borges per 7-5 5-7 6-3 e raggiunge l’italiano Lorenzo Musetti (testa di serie n.2) agli ottavi di finale. Stabilito anche l’avversario del tedesco Alexander Zverev (n.1 del seeding) al secondo turno: sarà il russo Pavel Kotov, uscito vincitore dalla sfida odierna contro con il colombiano Daniel Elahi Galan con il punteggio di 7-5 7-5.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

P. Kotov (RUS) (Q) – D. E. Galan (COL) 7-5 7-5

M. Kecmanovic (SRB) (7) – B. Lock (ZIM) (Q) 6-2 6-3

J. P. Varillas (PER) – J. Cui (CHN) (WC) 6-1 6-3

C. O’Connell (AUS) – A. Kachmazov (RUS) (Q) 7-6 6-4

J. Thompson (AUS) – M. Purcell (AUS) (6) 6-2 7-6

D. Lajovic (SRB) – Z. Bergs (BEL) (WC) 6-4 1-6 6-3

M. Giron (USA) – A. Bublik (KAZ) (5) 7-6 6-3

A. Rinderknech (FRA) – L. Tu (AUS) (LL) 7-6 7-6

P. Sekulic (AUS) (Q) – N. Borges (POR) 7-5 5-7 6-3

OTTAVI DI FINALE

A. Zverev (GER) (1) – P. Kotov (RUS) (Q)

C. Moutet (FRA) – M. Kecmanovic (SRB) (7)

G. Dimitrov (BUL) (3) – J. P. Varillas (PER)

C. O’Connell (AUS) – T. Daniel (JPN)

J. Thompson (AUS) – D. Lajovic (SRB)

R. Safiullin (RUS) – D. Evans (GBR) (4)

M. Giron (USA) – A. Rinderknech (FRA)

P. Sekulic (AUS) (Q) – L. Musetti (ITA) (2)

Foto: LaPresse