ATP Shanghai 2023, Fabio Fognini iscritto al tabellone principale grazie ad una wild card

Aumenta il contingente azzurro che prenderà parte al tabellone principale dell’ATP Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Fabio Fognini ha infatti ricevuto una wild card per il main draw dagli organizzatori del torneo e avrà quindi la possibilità di partecipare al penultimo Masters 1000 della stagione, appuntamento cruciale per chi ambisce a giocare le ATP Finals di Torino.

Saranno dunque cinque come minimo (potrebbero aggiungersi Stefano Napolitano e Lorenzo Giustino, tramite le qualificazioni) i tennisti italiani impegnati nel tabellone di Shanghai. Oltre a Fognini, risultavano già iscritti all’evento anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, mentre Matteo Berrettini aveva dato forfait per completare il suo periodo di recupero dall’infortunio.

Grande curiosità a questo punto per vedere nuovamente all’opera il 36enne ligure su un palcoscenico importante dopo le polemiche per la mancata convocazione in Coppa Davis. Il nativo di Sanremo classe 1987 occupa attualmente la 129ma posizione nel ranking mondiale e non gioca un Masters 1000 dallo scorso maggio, quando raggiunse i sedicesimi al Foro Italico.

Da capire inoltre le condizioni fisiche dell’azzurro dopo il recente ritiro dagli ottavi di finale del Challenger austriaco di Bad Waltersdorf. Fognini ha dovuto fare i conti con una forte indisposizione fisica (febbre), alzando bandiera bianca ad inizio secondo set del match contro Filip Misolic e lasciando così un torneo in cui si era tolto la soddisfazione di battere 6-1 al terzo un avversario imprevedibile come Benoit Paire.

