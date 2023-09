Tennis, svelati i candidati per la Hall of Fame 2024: c’Ã¨ anche Flavia Pennetta

L’International Tennis Hall of Fame ha scelto Flavia Pennetta come una dei sei ex giocatori candidati per entrare nel 2024 nella prestigiosa istituzione che comprende le glorie del tennis. Si tratta sicuramente di una bellissima notizia per l’ex numero 1 al mondo di doppio e vincitrice in singolare degli US Open 2015, che già nel 2022 e 2023 aveva fatto parte dei candidati, senza però poi riuscire a entrare appunto nella Hall of Fame.

Gli altri candidati di quest’anno sono Cara Black, Ana Ivanovic, Carlos Moya, Daniel Nestor e Leander Paes (primo uomo asiatico nominato nella Hall of Fame nella categoria giocatori), tutti ex tennisti che hanno scritto un pezzo di storia di questo sport.

Entrando più nello specifico di questi altri cinque candidati, va evidenziato che la rappresentante dello Zimbabwe Black è stata ex numero 1 al mondo di doppio e 10 volte campionessa di tornei del Grande Slam in doppio e doppio misto, la serba Ivanovic è stata n.1 al mondo in singolare e campionessa al Roland Garros del 2008, lo spagnolo Moya è stato n.1 del ranking in singolare e ha trionfato al Roland Garros del 1998, il canadese Nestor è stato n.1 al mondo in doppio e ha conquistato diversi trofei importanti e, infine, l’indiano Paes ha vinto 18 titoli del Grande Slam tra doppio e doppio misto, oltre ad essere stato anche lui numero 1 al mondo in doppio.

I sei candidati saranno votati il mese prossimo da una giuria composta da giornalisti di tennis, storici e Hall of Famers. Prima però, ci sarà spazio anche ai voti degli appassionati, che potranno esprimere la propria preferenza da mercoledì 27 settembre a lunedì 8 ottobre attraverso il sito vote.tennisfame.com. I tre candidati che riceveranno più voti dagli appassionati otterranno un bonus (3% al primo, 2% al secondo e 1% al terzo) che verrà poi sommato al totale dei voti della giuria.

È importante sottolineare che per entrare nella Hall of Fame un candidato dovrà ricevere almeno il 75% di consensi unendo la votazione dell’Official Voting Group e dei tifosi.

Foto: LaPresse