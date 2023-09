ATP Pechino, problema muscolare per Sinner: il doppio intervento del fisioterapista. E la caduta…

Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con un problema muscolare durante la partita contro Daniel Evans, incontro valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Pechino. In avvio del terzo set, resosi necessario dopo che il tennista italiano non aveva saputo chiudere i conti servendo sul 5-4 nella seconda frazione, l’altoatesino è caduto a terra dopo uno smash e ha rischiato di infortunarsi seriamente. L’azzurro si è fatto male alla coscia sinistra, ma con grande carattere ha comunque saputo portarsi sul 3-0.

Jannik Sinner ha poi richiesto l’intervento del fisioterapista, il quale ha operato un massaggio alla gamba di Sinner. La cura dello specialista non ha però sortito gli effetti sperati, tanto che il britannico ha operato un contro-break portandosi sul 2-3. A quel punto l’esperto è tornato nuovamente in campo e ha lavorato sull’arto inferiore dell’azzurro, il tutto mentre il 22enne si trovava costretto a combattere anche contro un fastidioso raffreddore (gli sono stati portati dei pacchetti di fazzoletti).

Il numero 7 del mondo non si è abbattuto e con grande grinta si è portato sul 4-3. Nell’ottavo game, però, si materializza un’altra vicissitudine avversa: sul turno in battuta di Evans, nel tentativo di effettuare un recupero a fondo campo, Jannik Sinner cade e si “sbuccia” leggermente il ginocchio destro. Nuova medicazione, ma l’azzurro è ancora agonisticamente più cattivo: si inventa un paio di bordate di lusso, opera il break e si issa sul 5-3. Questa volta non si volta indietro e sul suo turno al servizio chiude i conti.

Foto: Lapresse