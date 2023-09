ATP Pechino 2023, risultati 28 settembre: ok Arnaldi e de Minaur, fuori Sonego e Murray

E’ iniziato il primo turno del tabellone principale dei China Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500 scattato a Pechino, in Cina: in casa Italia alterne fortune per i due azzurri impegnati, con il qualificato Matteo Arnaldi che va agli ottavi mentre Lorenzo Sonego esce subito di scena.

Nello scontro tra qualificati Matteo Arnaldi ha la meglio sullo statunitense Jeffrey John Wolf, liquidato con un duplice 6-2, mentre il transalpino Ugo Humbert sconfigge Lorenzo Sonego in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-0.

L’argentino Tomas Martin Etcheverry rimonta il qualificato sudafricano Lloyd Harris, sconfitto per 6-7 (5) 7-6 (4) 6-3, mentre l’iberico Alejandro Davidovich Fokina elimina la wild card cinese Zhou Yi, battuta con un duplice 6-2, infine l’australiano Alex de Minaur piega lo scozzese Andy Murray in tre set per 6-3 5-7 7-6 (6).

ATP 500 PECHINO 2023 – RISULTATI 28 SETTEMBRE

Ugo Humbert b. Lorenzo Sonego 7-5 3-6 6-0

Tomas Martin Etcheverry b. (Q) Lloyd Harris 6-7 (5) 7-6 (4) 6-3

Alejandro Davidovich Fokina b. (WC) Zhou Yi 6-2 6-2

Alex de Minaur b. Andy Murray 6-3 5-7 7-6 (6)

(Q) Matteo Arnaldi b. (Q) Jeffrey John Wolf 6-2 6-2

Foto: LaPresse