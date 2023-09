ATP Pechino 2023, Lorenzo Sonego fuori al primo turno con Ugo Humbert

Lorenzo Sonego saluta subito il torneo ATP di Pechino. Il ragazzo di Torino, condizionato da qualche problema al collo, si arrende ad Ugo Humbert con il punteggio di 7-5 3-6 6-0, crollando nella terza frazione e abbandonando immediatamente il 500 cinese.

La partita si svolge sui binari dell’equilibrio per lungo tempo, per sette giochi non c’è un minimo spiraglio per il break da entrambe le parti. La prima opportunità arriva per Lorenzo, che non sembra però nelle condizioni fisiche migliori, ma la sua palla break vola via; Humbert è invece più cinico, approfittando della giornata poco performante con la prima dell’azzurro, e si porta a casa la prima frazione per 7-5, sul filo di lana.

Il transalpino, sulle ali dell’entusiasmo, continua a spingere e strappa la battuta a Sonego anche in avvio di secondo set, andando anche vicinissimo al 3-0 pesante. L’azzurro è costretto a prendere un antidolorifico per dei dolori al collo e da lì la situazione cambia. Il rovescio di Humbert non fa più male come prima e arriva immediato il controbreak. Lorenzo ha poi bisogno del suo classico animo da combattente per poter mantenere la sfida in equilibrio, per poi raccoglierne i frutti: il suo avversario vive nelle incertezze che si palesano nell’ottavo gioco, con il break messo a segno con un passante incrociato: si gira al set decisivo.

Ma quella che si preannunciava una battaglia senza quartiere si tramuta invece in una guerra lampo in favore di Humbert. Sonego ritorna impreciso e fuori fuoco, mentre il transalpino riprende coraggio negli scambi da fondo venendo aiutato anche da qualche errore di troppo dell’azzurro. Il break in apertura segna virtualmente la fine della partita, con Lorenzo che non ha più la forza di reggere allo scambio e vedendo chiudersi il suo torneo con un bagel rapido, ma dolorosissimo.

Humbert è così il primo giocatore a guadagnari il passaggio al secondo turno, giocando con uno tra Andrey Rublev e Cameron Norrie. Giornata poco performante al servizio per Sonego, che offre 12 palle break vincendo il 59% dei punti con la prima di servizio (30/51) ed il 57% con la seconda, a cui deve ricorrere troppo in partita (21/37).

Foto: LaPresse