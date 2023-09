ATP Chengdu 2023, il tabellone principale: Musetti testa di serie n.2, Zverev il favorito

Dal 20 al 26 settembre sul cemento outdoor di Chengdu (Cina), Lorenzo Musetti darà il via alla sua trasferta asiatica. Il carrarino non sta vivendo un momento di forma entusiasmante e anche in Coppa Davis la sconfitta contro il canadese Gabriel Diallo ha messo in evidenza le criticità attuali del toscano, specie su una superficie rapida.

Nell’ATP250 in questione, Musetti sarà testa di serie n.2 e inizierà dal secondo turno, godendo di un bye. L’avversario sarà il vincente della sfida tra il portoghese Nuno Borges e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Se Lorenzo riuscisse a proseguire, potrebbe incrociare nei quarti l’eccentrico kazako Alexander Bublik (testa di serie n.5).

In un’eventuale semifinale i giocatori meglio accreditati sono il britannico Daniel Evans (testa di serie n.4) e l’australiano Max Purcell (testa di serie n.6), mentre nella parte alta del tabellone fari puntati su Grigor Dimitrov (n.3 del seeding) e soprattutto su Alexander Zverev (testa di serie n.1).

Per quanto ha fatto vedere agli US Open, il tedesco è il favorito per la vittoria finale, avendo ritrovato il suo miglior tennis. Certo, tanto dipenderà dal rendimento di servizio e dritto, aspetti a volte critici nel gioco del teutonico.

TABELLONE PRINCIPALE ATP250 CHENGDU

(1) Zverev, Alexander GER vs Bye

Galan, Daniel Elahi COL vs Qualifier

(WC) Mu, Tao CHN vs Moutet, Corentin FRA

Qualifier vs (7) Kecmanovic, Miomir SRB

(3) Dimitrov, Grigor BUL vs Bye

(WC) Cui, Jie CHN vs Varillas, Juan Pablo PER

O’Connell, Christopher AUS vs Qualifier

Daniel, Taro JPN vs (8) Vukic, Aleksandar AUS

(6) Purcell, Max AUS vs Thompson, Jordan AUS

(WC) Bergs, Zizou BEL vs Lajovic, Dusan SRB

Safiullin, Roman RUS vs Nakashima, Brandon USA

Bye vs (4) Evans, Daniel GBR

(5) Bublik, Alexander KAZ vs Giron, Marcos USA

Rinderknech, Arthur FRA vs Ruusuvuori, Emil FIN

Qualifier vs Borges, Nuno POR

Bye vs (2) Musetti, Lorenzo ITA

