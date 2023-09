Atletica, Samuele Ceccarelli ingannato al Palio della Quercia. Zaynab Dosso avvicina il record italiano

Samuele Ceccarelli era particolarmente atteso al Palio della Quercia, la 49ma edizione del Meeting di Rovereto valida anche come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor è purtroppo incappato in una serata storta. Il toscano si è infatti rialzato dopo un paio di appoggi, ingannato dal movimento di alcuni dei rivali sui blocchi e dalla convinzione di una falsa partenza, non rilevata.

L’azzurro, che nel mese di giugno aveva corso il proprio personale di 10.13 in un paio di occasioni (in Coppa Europa e al Golden Gala), si è poi rimesso in moto quando ormai gli avversari erano scappati via e ha chiuso al passo con un non rilevante 11.13. Il giamaicano Oblique Seville si è imposto in 10.00 (0,7 m/s di vento a favore), riuscendo a battere il kenyando Ferdinand Omanyala (10.15). Si trattava dell’ultima uscita stagionale per Samuele Ceccarelli, ora atteso da un inverno di preparazione in vista di un’annata agonistica intensa che propone gli Europei a Roma e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024.

Zaynab Dosso aveva eguagliato il record dei 100 metri durante le batterie dei Mondiali, dove corse in 11.14 pareggiando lo storico crono di Manuela Levorato. L’azzurra aveva poi sfrecciato in 11.15 un paio di giorni fa a Bellinzona e oggi è scesa nuovamente sotto 11.20. La primatista nazionale si è espressa in 11.18 (1,5 m/s di vento a favore), chiudendo al quarto posto nella gara vinta dalla giamaicana Natasha Morrison (11.00) davanti alla statunitense Twanisha Terry (11.06) e alla gambiana Gina Bass (11.08)

Foto: Colombo/FIDAL