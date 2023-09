Atletica, Finali Diamond League 2023: cinque azzurri a Eugene per l’ultimo atto della stagione

Ultime ore di attesa in vista delle Finali della Diamond League 2023 di atletica leggera, che andranno in scena tra sabato 16 e domenica 17 settembre a Eugene. Si torna a gareggiare dunque nella sede dei Campionati Mondiali 2022 per l’evento di chiusura della stagione outdoor internazionale di primo livello, in cui verranno assegnati i diamantoni oltre ad un montepremi importante.

L’Italia si presenta in Oregon con una rappresentativa di cinque atleti, dovendo fare i conti con le rinunce del campione olimpico e mondiale in carica di salto in alto Gianmarco Tamberi (che ha deciso di concludere in anticipo la sua stagione) e della vice-campionessa europea indoor in carica di salto in lungo Larissa Iapichino (causa infortunio).

Tramite ranking, si sono qualificati per le Finals e saranno presenti in gara Andy Diaz (con due primi ed un terzo posto nelle tappe di regular season) nel salto triplo, l’argento mondiale Leonardo Fabbri (con la vittoria nel Golden Gala di Firenze) nel getto del peso, la finalista iridata Ayomide Folorunso (con un podio a Losanna) nei 400 ostacoli e la primatista italiana Roberta Bruni nel salto con l’asta.

Bel Paese rappresentato anche nel salto triplo femminile da Dariya Derkach, invitata in extremis dagli organizzatori dopo aver disputato un 2023 molto positivo in cui spiccano l’argento europeo indoor di Istanbul e l’ottavo posto al Mondiale di Budapest. Eugene accoglierà inoltre tante stelle globali dell’atletica leggera che regaleranno sicuramente grande spettacolo come Karsten Warholm, Yulimar Rojas, Faith Kipyegon, Noah Lyles, Letsile Tebogo, Sha’Carri Richardson, Shericka Jackson, Jakob Ingebrigtsen, Armand Duplantis, Femke Bol e Ryan Crouser.

