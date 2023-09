Calendario Finali Diamond League atletica Eugene 2023: programma, orari, tv, streaming

Dopo una regular season di 13 tappe in giro per il mondo, questo weekend va in scena l’ultimo atto della Diamond League 2023. Un anno dopo aver ospitato i Campionati Mondiali, Eugene (in Oregon, Stati Uniti) si appresta ad ospitare le Finali del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera con in palio un maxi-montepremi.

L’Italia sarà rappresentata da cinque atleti, dopo i forfait di Gianmarco Tamberi (che ha scelto di terminare in anticipo la stagione) e Larissa Iapichino (per infortunio). Gli organizzatori hanno infatti invitato in extremis Dariya Derkach per la gara di salto triplo femminile, mentre gli altri azzurri impegnati negli States saranno Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Roberta Bruni nel salto con l’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle Finali di Diamond League a Eugene. La kermesse verrà trasmessa in diretta tv (domenica) su Rai Sport HD e sui canali Sky Sport Sport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE EUGENE 2023

Sabato 16 settembre

20.00 Lancio del giavellotto (femminile)

20.06 Salto triplo (maschile)

20.08 Salto in alto (maschile)

21.04 400 ostacoli (maschile)

21.16 400 metri (maschile)

21.20 Lancio del giavellotto (maschile)

21.26 Salto con l’asta (femminile)

21.29 3000 siepi (femminile)

21.49 Salto triplo (femminile)

21.51 1500 metri (femminile)

22.07 100 metri (maschile)

22.11 Getto del peso (femminile)

22.19 3000 siepi (maschile)

22.40 100 metri (femminile)

22.50 Miglio (maschile)

Domenica 17 settembre

20.30 Salto in alto (femminile)

20.40 Lancio del disco (maschile)

20.48 Salto in lungo (maschile)

21.04 800 metri (maschile)

21.39 5000 metri (femminile)

21.57 Salto con l’asta (maschile)

22.04 400 ostacoli (femminile)

22.08 Lancio del disco (femminile)

22.17 3000 metri (maschile)

22.37 400 metri (femminile)

22.42 Salto in lungo (femminile)

22.52 110 ostacoli

23.05 100 ostacoli

23.09 Getto del peso (maschile)

23.19 800 metri (femminile)

23.36 200 metri (maschile)

23.49 200 metri (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE EUGENE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: domenica su Rai Sport HD, gratis e in chiaro; sabato su Sky Sport 257, domenica su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, per gli abbonati.

Diretta streaming: sabato su Rai Play 3 e domenica su Rai Play, gratis e in chiaro; Sky Go e Now TV, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport.

Foto: Lapresse