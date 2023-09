Coppa Davis, il grande gesto di Berrettini: a Bologna per sostenere gli azzurri in difficoltÃ 

Un gesto di grande attaccamento alla maglia. Matteo Berrettini avrebbe voluto giocare a Bologna nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Il romano, a più riprese, ha dimostrato grande vicinanza alla causa dell’Ital-tennis e quest’oggi, secondo quanto riportato da diversi organi di informazione, sarà in panchina nel ruolo di “motivatore” per dare supporto ai propri compagni in una sfida decisiva per sperare ancora nella qualificazione ai quarti di finale.

Secondo @Gazzetta_it Matteo #Berrettini sarà in panchina a Bologna per sostenere gli azzurri nel dentro-fuori contro il Cile Fece lo stesso l’anno scorso a Malaga (dove alla fine fu utilizzato nel doppio contro il Canada) pic.twitter.com/Eaqqi10Zzn — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) September 15, 2023

Berrettini, infortunatosi alla caviglia del piede destro nel corso del secondo turno degli US Open, dovrà saltare non solo l’appuntamento dell’Unipol Arena, ma anche l’intera trasferta asiatica e si augura di poter vestire l’azzurro in occasione della fase finale a Malaga dell’evento che metterà in palio la celebre Insalatiera.

La Nazionale italiana arriva alla partita contro il Cile di oggi non certo nelle miglior condizioni, dopo lo 0-3 dell’esordio contro il Canada e la necessità di vincere contro una formazione altamente qualificata, spinta da un tennista molto in forma come Nicolas Jarry. Saranno chiamati a dare il 101% e Matteo vorrà dare il proprio contributo dalla panchina.

Non resta che attendere la conferma di quanto accadrà a partire dalle 15.00 di oggi e ci si augura che quest’oggi si possa cancellare il brutto esordio di due giorni fa.

Foto: LaPresse