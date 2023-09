Atletica, Daniele Inzoli batte Andrew Howe! Record italiano, volo nel futuro: misura di lusso a 15 anni

Daniele Inzoli vola nel futuro. Il 15enne ha giganteggiato nel salto in lungo a Brescia, firmando un sontuoso balzo da 7.61 metri con 0,2 m/s di vento contrario. Il milanese ha così siglato la miglior prestazione italiana under 16, strappandola dopo quasi 23 anni ad Andrew Howe. Il vice campione mondiale di Osaka 2007, tornato in gara settimana scorsa a 38 anni con il sogno di partecipare agli Europei di Roma 2024, si esaltò con 7.52 a Fano il 7 ottobre 2000.

Prima di oggi il portacolori dell’Atletica Riccardi vantava un personale di 7.48 siglato lo scorso 4 giugno al Memorial Pratizzoli di Parma, poi la settimana successiva aveva timbrato il record cadetti dei 300 ostacoli (37.47 a Olgiate Olona). Annotiamo che Daniele è il fratello minore di Francesco Inzoli, classe 2005 che lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo proprio nel salto in lungo agli Europei Under 18 (personale di 7.59).

Il sussulto è arrivato al primo salto sulla pedana lombarda, nell’ambito dei Campionati Regionali Cadetti, preludio ai Campionati Italiani di categoria previsti il 7-8 ottobre a Caorle. Da annotare anche un rilevante 7.37 saltato al secondo tentativo, mentre ieri aveva giganteggiato sugli 80 metri in 8.85 con 1,9 m/s di brezza alle spalle.

Foto: Grana/FIDAL