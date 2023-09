Atletica, Andy Diaz continua a vincere: sigillo al Palio della Quercia, sgambata oltre i 17 metri! Ora il “diamantone”

Andy Diaz ha vinto la gara di salto triplo al Palio della Quercia, 49ma edizione del Meeting di Rovereto valida anche come tappa del World Continentale Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il fuoriclasse di origini cubane si è imposto con un balzo da 17.03 metri (0,7 m/s di vento contrario) piazzato al primo tentativo, seguito da un paio di nulli e da un 16,60, poi una rinuncia e un nullo finale.

L’allievo di Fabrizio Donato ha conquistato il suo secondo successo consecutivo, visto che sabato pomeriggio aveva giganteggiato in Diamond League a Xiamen (Cina) con un notevole salto da 17.43 metri. Il 27enne ha dimostrato ancora una volta di essere di un livello superiore ed è un peccato che non abbia potuto partecipare ai recenti Mondiali: ha acquisito la cittadinanza italiana da qualche mese, ma potrà rappresentare il Bel Paese soltanto dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

Andy Diaz è il primatista italiano di questa specialità con i 17.75 metri saltati lo scorso 2 giugno in occasione del trionfo al Golden Gala di Firenze e nel corso di questa stagione si era spinto anche a un 17.80 ventoso in quel di Doha, senza dimenticarsi del sigillo agli Assoluti di Molfetta con 17.21. L’alfiere della Libertas Unicusano Livorno tornerà in gara il 16-17 settembre a Eugene per disputare le Finali di Diamond League, dove dovrà difendere il “diamantone” alzato al cielo lo scorso anno a Zurigo (ai tempi aveva solamente il passaporto cubano). Alle sue spalle si sono piazzati Andrea Dallavalle (16.61) e il finlandese Simo Lipsanen (16.33).

Foto: Lapresse