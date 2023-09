Atalanta-Rakow Czestochowa, Europa League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

L’Atalanta torna in Europa dopo un’assenza di un anno. I bergamaschi sono di nuovo protagonisti in una coppa continentale: la squadra di Gasperini debutterà in Europa League tra le mura amiche del Gewiss Stadium, ospitando il Rakow Czestochowa, fresca campionessa di Polonia.

Nerazzurri spuntati in fase offensiva: ad El Bilal Touré si aggiunge anche l’assenza di Gianluca Scamacca per una lesione di primo grado alla coscia sinistra patita nella trasferta di Firenze, per lui uno stop di tre-quattro settimane. Per il resto Gasperini avrà a disposizione tutta la rosa.

Il Rakow è al momento quarto in classifica in Ekstraklasa, ma con due partite da recuperare rispetto allo Slask Wroclaw primo in classifica. Tanti gli acciacchi per Dawid Szwarga; in difesa assenze lunghe per il greco Stratos Svarnas, il capitano Zoran Arsenic ed Adrian Gryszkiewicz. A centrocampo fuori anche Jean Carlos Silva per un problema agli adduttori e il trequartista Ivi Lopez, ancora in fase di recupero dopo un infortunio al crociato.

ATALANTA-RAKOW, PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Muriel. All. Gasperini

Indisponibili: Touré, Scamacca

Squalificati: –

Rakow (3-4-2-1): Kovacevic; Racovitan, Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolau, Kochergin, Plavsic; Nowak, Piasecki; Zwolinski. All. Szwarga.

Indisponibili: Svarnas, Arsenic, Gryszkiewicz, Silva, Lopez

Squalificati: –

Foto: LaPresse