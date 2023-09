America’s Cup, Luna Rossa strabilia nelle prove di Vilanova. Tre duelli roventi con Team New Zealand: svelato l’equipaggio

Si muovono le acque a Vilanova I La Geltrù (Spagna), dove nel weekend del 15-17 settembre andranno in scena le prime regate preliminari in vista della America’s Cup 2024. Manca un anno alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo e in terra iberica si lancia la lunga volata verso uno degli appuntamenti più attesi della stagione ventura. Sono previste otto regate di flotta con tutte le imbarcazioni in mare contemporaneamente (tre venerdì, tre sabato, due domenica), poi le prime due classificate si incroceranno nel match race conclusivo che assegnerà il titolo.

La giornata della vigilia è stata riservata a una conferenza stampa, Luna Rossa era rappresentata da Francesco Bruni, timoniere insieme a James Spithill come durante la campagna di Auckland risalente ormai a due anni fa: “Siamo molto contenti del team. Le settimane di allenamento che abbiamo fatto a Barcellona quest’estate sono state davvero utili. Gli AC40 sono delle ottime barche, sia nell’ottica di sviluppo di questo tipo di vela “volante”, sia come strumento per allenare lo spirito di squadra e perfezionare tecniche e manovre. I team sono tutti fortissimi, li conosciamo bene, comunque ci sentiamo pronti e daremo il massimo in ogni regata. Cercheremo ovviamente di vincere, ma considerando che abbiamo avuto meno tempo dei nostri avversari per allenarci sul’AC40, un buon risultato ci darebbe comunque soddisfazione”.

Ricordiamo che si gareggia con gli AC40, ovvero imbarcazioni “one design”, identiche per tutti i sodalizi e con soltanto quattro uomini a bordo. In Coppa America si regaterà invece con gli AC75, scafi realizzati individualmente dalle singole formazioni e con otto velisti impegnati. Oggi c’è stato spazio per tre regate di prova, disputate per testare le condizioni del campo gara in vista delle regate ufficiali di domani. Il Comitato di Regata è riuscito a far disputare tutte e tre le prove in programma, sebbene le condizioni meteo non fossero ideali per le barche “volanti”, costrette molto spesso, dal poco vento e dall’onda, a scendere dai foil perdendo velocità e posizioni.

Al timone di Luna Rossa c’erano James Spithill e Francesco Bruni, mentre Umberto Molineris e Andrea Tesei erano i trimmer. Questa la formazione titolare, con il timoniere Francesco Tita (Campione Olimpico e del Mondo con i Nacra 17) che resta a disposizione. Luna Rossa ha regalato grande spettacolo, inscenando un gran duello con Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca). I Kiwi hanno vinto tutte le prove, mentre i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno conquistato un terzo posto e due secondi posti.

Il vantaggio del sodalizio italiano e della formazione neozelandese è stato a tratti imbarazzanti. Decisamente distanziati gli statunitensi di American Magic (2-3-3) e i britannici di Ineos Britannia (5-4-4). Enormi difficoltà per i rientranti svizzeri di Alinghi (4-5-5), mentre i debuttanti francesi di Orient Express hanno collezionato un sesto posto e due ritiri. Appuntamenot a venerdì 15 settembre (ore 15.30) per tre imperdibili regate di flotta.

Foto: America’s Cup