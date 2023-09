America’s Cup, Luna Rossa resta fuori dal match race: non bastano due podi di flotta

Luna Rossa non è riuscita a qualificarsi per il math race che decreterà la vincitrice delle “preliminary regatta” di America’s Cup. L’antipasto della competizione sportiva più antica al mondo, che si disputerà tra un anno nelle acque di Barcellona e che si sta svolgendo con l’impiego degli AC40 (barche identiche per tutte le partecipanti, diverse dagli AC75 che verranno utilizzate in Coppa America), vedrà il testa a testa decisivo tra Team New Zealand e American Magic.

Dopo i due terzi posti raccolti nelle prime due regate di giornata, Luna Rossa aveva bisogno di vincere la terza prova di flotta per sperare di qualificarsi al match race. I ragazzi dello skipper Max Sirena sono incappati in una penalità prima della partenza perché la barca è uscita dai limiti del campo di regata, probabile causa di un problema avuto alla cuffia di Francesco Bruni (il timoniere non sentiva i compagni di squadra).

Luna Rossa ha poi cercato di recuperare progressivamente: prima ha sopravanzato Team New Zealand che ha spanciato lungo il terzo lato quando era in testa, poi ha operato il sorpasso di forza su Orient Express e si è lanciata nell’inseguimento ad American Magic. James Spithill e compagni sono rientrati fino a 70 metri dagli statunitensi lungo l’ultimo lato di bolina, ma un errore in manovra ha rispedito indietro con lo scafo bordato di rosso Prada.

Luna Rossa è scivolata in quinta posizione e lungo l’ultimo tratto di poppa è anche caduta dai foil, chiudendo nel peggior modo possibile questo fine settimana. Ripetiamo che si tratta di risultati poco significativi perché gli AC40 sono uguali per tutte le squadre e perché il sodalizio italiano si è allenato pochissimo con questo scafo, preferendo il proprio prototipo per raccogliere dati utili alla costruzione dell’AC75 che andrà a caccia della America’s Cup.

American Magic ha vinto l’ultima regata di flotta davanti a New Zealand, Orient Express, Ineos Britannia. Alinghi non è partita, è rimasta giù dai foil prima della partenza. Per Luna Rossa il quarto posto complessivo con 20 punti alle spalle di American Magic (34), Team New Zealand (33), Orient Express (24) e davanti ad Alinghi (19) e Ineos Britannia (9). Tra poco lo scontro tra gli americani e gli oceanici per il successo finale a Vilanova I La Geltrù (Spagna).

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup