America’s Cup, Luna Rossa non si alza in volo! I foil rimangono in acqua, Team New Zealand dominatrice

Luna Rossa non è riuscita ad alzarsi sui foil e non ha mai preso il volo nella seconda regata preliminare della America’s Cup 2024, andata in scena nelle acque di Vilanova I La Geltrù (Spagna). L’equipaggio italiano, reduce dalla squalifica rimediata in gara-1 per non essere transitata regolarmente sulla linea di partenza (al traguardo aveva chiuso al secondo posto dietro a Orient Express, dopo un incrocio con i francesi che era sfociato in una penalità), non è riuscito a essere protagonista.

In condizioni di pochissimo vento (si è deciso di regatare dopo oltre un’ora di attesa in seguito a gara-1), James Spithill, Francesco Bruni e compagni sono rimasti “impantanati” e sono andati avanti in modalità dislocante, chiudendo al sesto e ultimo posto. Il sodalizio tricolore chiude la prima giornata nel peggior modo possibile, domani occorrerà riscattarsi nelle regate di flotta di inizio pomeriggio per cercare una difficile qualificazione al match race finale che assegnerà il titolo di questo fine settimana.

Si è regatato sugli AC40 “one design”, ovvero la barca uguale per tutte le squadre. Team New Zealand ha vinto con un colpo di genio operato da Peter Burling e compagni: i detentori della Vecchia Brocca hanno infatti preso il volo a metà del primo lato di bolina, lavorando benissimo con vele e le onde, riuscendo ad alzarsi sull’acqua dopo tanta fatica e poi scappando via con una velocità superiore ai 20 nodi. I Kiwi hanno rimontato rapidamente gli svizzeri di Alinghi, che in fase di pre-partenza si erano alzati in volo e hanno dominato il primo lato di bolina, salvo poi cadere durante il lato di poppa quando avevano anche 1,2 km di vantaggio sugli oceanici.

Soltanto Team New Zealand è giunta al traguardo entro i tempi previsti e ha così portato a casa i 10 punti in palio per il successo, dopo i cinque raccolti in gara-1 (terzo posto) quando era caduta dai foil in prossimità della prima boa di bolina quando era comodamente al comando. A seguire, ma fuori il tempo previsto dal regolamento, sono giunti nell’ordine: Alinghi, Orient Express, Ineos Britannia, American Magic e appunto Luna Rossa. Domani si tornerà in acqua per altre regate di flotta (tre da programma, ma gli organizzatori potrebbero esprimersi diversamente) e il match race conclusivo.

Foto: America’s Cup