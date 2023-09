America’s Cup, Luna Rossa mostra i muscoli in gara-3: sorpassata Alinghi in velocitÃ , si lotta per il match race

Luna Rossa ha conquistato un bel terzo posto nella prima regata di flotta dell’ultima giornata delle “preliminary regatta” della America’s Cup. A Vilanova I La Geltrù (Spagna) l’equipaggio italiano è tornato in acqua dopo l’altalenante giornata di ieri, caratterizzata dal secondo posto in gara-1 (inizialmente erano stati squalificati per non essere transitati regolarmente sulla linea di partenza, poi nella notte hanno riassegnato i punti poiché la comunicazione dell’errore non era stata tempestiva) e dall’ultima posizione in gara-2 disputata nei fatti in modalità dislocante.

Oggi il vento soffiava a 12-13 nodi, tutte le barche si sono messi in volo e si è vista la prima vera regata sui foil con picchi di velocità attorno ai 32 nodi. I ragazzi dello skipper Max Sirena sono partiti nel gruppo e poi hanno inscenato una bella rimonta ad alta velocità, culminata con il sorpasso su Alinghi e il terzo posto finale alle spalle del dominante Team New Zealand (i detentorin della Vecchia Brocca hanno fatto gara solitaria) e dei solidi statunitensi di American Magic. Luna Rossa ha così preceduto Alinghi, Orient Express e Ineos Britannia.

Luna Rossa tornerà in acqua tra pochi minuti per gara-4, poi ci sarà anche un’ultima regata di flotta. Al termine le prime due classificate disputeranno il match race che assegnerà il titolo. James Spithill e compagni sono ora a quota 13 punti e sono in piena lotta con Orient Express (17), American Magic (14), Alinghi (12) per il secondo posto alle spalle di New Zealand (23).

LA CRONACA DELLA REGATA

Partenza regolare con vento attorno ai 12-13 nodi, tutte le barche erano in volo e ha preso perfettamente la linea dello start. Timing eccezionale per tutti gli equipaggi, che decidono in flotta di andare verso il boundary di sinistra tranne Orient Express che opta per il lato di destro. American Magic e Team New Zealand inscenano un avvincente testa a testa, Ineos Britannia è sprofondata e distanza in ultima posizione, mentre Luna Rossa è a centro flotta, viene danneggiata in virata dai francesi che infatti vengono penalizzati.

Team New Zealand scappa via in poppa e distanzia USA, poi a seguire Alinghi e Luna Rossa. I Kiwi ampliano costantemente il proprio vantaggio in testa alla regata, gli statunitensi riescono a difendere la seconda posizione senza particolari affanni, mentre il sodalizio tricolore recupera con grande maestria trovando un’ottima velocità e operando il sorpasso sugli svizzeri nell’ultimo lato di bolina.

La regata è stata caratterizzata da diverse virate, durante le quali le barche non hanno perso più di tanto velocità. Nelle migliori condizioni si sono superati anche i 32 nodi, a dimostrazione di quanto queste barche possono essere performanti. James Spithill e compagni chiudono al terzo posto con un ritardo di 56” da Team New Zealand e di 16” da American Magic, poi Alinghi a 1’11”, Orient Express quinta a 1’44” e infine Ineos Britannia a 2’03”.

Foto: America’s Cup