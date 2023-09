America’s Cup, la classifica delle regate preliminari: punti e posizione di Luna Rossa, occhio al match race

Team New Zealand e Orient Express svettano in testa alla classifica delle regate preliminati di America’s Cup al termine della prima giornata. Dopo due prove disputate a Vilanova I La Geltrù (Spagna) i neozelandesi e i francesi condividono la prima posizione con 15 punti all’attivo, frutto per entrambe di una vittoria e di un terzo posto. I transalpini hanno stupito in gara-1 dopo una lunga fase disputata in modalità dislocante, mentre i Kiwi sono stati gli unici ad alzarsi in volo nella seconda prova con pochissimo vento in bolina.

Gli svizzeri di Alinghi inseguono a quota 10 punti. Gli elvetici erano riusciti a salire sui foil in avvio di gara-2, ma poi sul lato di poppa sono ricaduti in acqua e si sono dovuti accontentare del secondo posto. A seguire gli statunitensi di American Magic (9 punti) e i britannici di Ineos Britannia (5 punti).

Giornata da dimenticare per Luna Rossa: in gara-1 ha battagliato con Orient Express per il successo, ha tagliato il traguardo in seconda posizione e poi è stata squalificata per non aver tagliato regolarmente la linea di partenza; in gara-2 non si è alzata in volo e ha chiuso all’ultimo posto. Il sodalizio italiano è così ultimo con un solo punto all’attivo.

Domani (domenica 17 settembre) si disputeranno altre regate di flotta (il programma originario ne prevede tre) e al termine le prime due classificate disputeranno un match race che determinerà la vincitrice delle regate preliminari di America’s Cup a Vilanova I La Geltrù. Di seguito la classifica al termine delle prime due regate.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP (dopo due regate)

1. Team New Zealand (Nuova Zelanda) 15 punti

1. Orient Express (Francia) 15 punti

3. Alinghi Red Bull (Svizzera) 10 punti

4. American Magic (USA) 9 punti

5. Ineos Britannia 5 punti

6. Luna Rossa Prada Pirelli 1 punto

