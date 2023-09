Alcaraz-Medvedev oggi, US Open 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Giornata di semifinali degli US Open 2023 di tennis del tabellone maschile. Il secondo penultimo atto tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev andrà in scena dalle 01:00 italiane di sabato 9 settembre, nella sessione serale di New York.

Lo spagnolo (n.1 del mondo) e il russo (n.3 del ranking) si affronteranno dopo che sempre in semifinale a Wimbledon l’iberico aveva impartito una lezione di tennis al suo avversario. Un gioco strepitoso quello dell’iberico che, con il modo di stare in campo di Medvedev, sa esaltarsi. Vedremo se il russo riuscirà a trovare delle valide contromisure.

Alcaraz, infatti, sembra lanciatissimo verso la seconda Finale Slam consecutiva, dopo quella sull’erba di Londra, con l’idea poi di confermare il titolo vinto l’anno scorso sul campo dell’Arthur Ashe Studium. Da capire se il moscovita avrà gli strumenti per contrastare il suo avversario.

La semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev inizierà non prima delle ore 01:00 italiane di sabato 9 settembre. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto verde sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX.

ALCARAZ-MEDVEDEV US OPEN 2023 OGGI

Venerdì 8 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [6]-Ram (USA) [3]/Salisbury (GBR) [3] – Finale doppio maschile

Ore 21:00 (non prima) Shelton (USA)-Djokovic (SRB) [2] – Semifinale singolare maschile

Ore 01:00 Sabato 9 settembre (sessione serale)

Alcaraz (ESP) [1]-Medvedev (RUS) [3]

ALCARAZ-MEDVEDEV US OPEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis

Foto: LaPresse