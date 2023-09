Adriatica Ionica Race 2023: Alexey Lutsenko il favorito per la quinta edizione

Appuntamento da domani con la quinta edizione dell’Adriatica Ionica Race. La breve corsa a tappe organizzata da Moreno Argentin ancora non è esplosa del tutto e infatti avrà al via una startlist non di livello eccezionale, con solamente due squadre World Tour e pochissime stelle internazionali presenti.

Tre le tappe: ci si sposta tra Abruzzo, Puglia e Calabria, con tante salite da percorrere. Occhio soprattutto alla prima, lunghissima, frazione abruzzese che avrà oltre tremila metri di dislivello.

L’uomo più atteso è il campione kazako Alexey Lutsenko. Il capitano dell’Astana Qazaqstan è reduce dal trionfo del Memorial Pantani, sulle strade italiane si è sempre disimpegnato al meglio e dunque parte con il ruolo di grande favorito. A provare a sfidarlo uno scalatore puro come Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty). Occhio anche all’elvetico Mauro Schmid, presente con la Soudal – Quick-Step Devo Team.

In casa Italia Lorenzo Rota (Intermarché – Circus – Wanty) proverà ad essere protagonista. Curiosità anche nel vedere la prova di Davide Piganzoli (EOLO-Kometa) reduce dal podio al Tour de l’Avenir.

Foto: Lapresse