A che ora Arnaldi-Alcaraz agli US Open? Programma, ordine di gioco, tv, streaming

Matteo Arnaldi affronterà Carlos Alcaraz agli ottavi di finale degli US Open 2023. L’appuntamento è per la lunedì 4 settembre, sarà il secondo match all’Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 18.00 italiane: il match tra Keys e Pegula aprirà la sessione, poi toccherà al tennista italiano che incrocerà il fuoriclasse spagnolo. Il numero 1 al mondo, fresco trionfatore a Wimbledon e detentore del titolo sul cemento di New York, partirà con tutti i favori del pronostico, ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per provare a mettere in difficoltà il formidabile iberico.

Matteo Arnaldi è ormai prossimo a entrare nella top-50 del ranking ATP per la prima volta in carriera e, dopo aver superato tre turni di estrema difficoltà, vuole continuare a sognare. Servirà però un’impresa ai limiti dell’impossibile per superare il lanciatissimo Alcaraz, che al momento è oggettivamente di una categoria superiore. I due atleti non si sono mai incrociati nel corso delle proprie carriere. In palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il vincente del match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Alcaraz, ottavo di finale degli US Open 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ARNALDI-ALCARAZ, OTTAVI US OPEN

Lunedì 4 settembre

Secondo match dalle ore 18.00 Matteo Arnaldi vs Carlos Alcaraz

In precedenza, a partire dalle ore 18.00 all’Ashe Stadium, si giocherà Keys-Pegula. Al termine toccherà a Matteo Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX e Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse