Rugby, l’Argentina batte il Cile per 59-5 e si porta al secondo posto della Pool D della Coppa del Mondo

Il match della quarta giornata della Pool D della Coppa del Mondo 2023 di rugby vede il successo con bonus offensivo dell’Argentina, che liquida per 59-5 il Cile, vittoria che permette ai Pumas di affiancare il Giappone a quota 9 al secondo posto del raggruppamento e di andare poi a giocarsi nello scontro diretto dell’ultima giornata contro i nipponici l’accesso ai quarti di finale.

Nel primo tempo il Cile sbaglia un piazzato con Videla al 4′, poi sale in cattedra l’Argentina, che in meno di un quarto d’ora scava il solco decisivo: al 10′ sblocca la gara Sanchez, che si mette in proprio, andando in meta e trasformando. Al 14′ lo stesso Sanchez firma dalla piazzola il 10-0.

Al 17′ arriva la meta di Gonzalez, convertita da Sanchez, il quale trasforma anche la meta marcata da Creevy al 23′. Sul 24-0 la spinta dell’Argentina si esaurisce a causa del cartellino giallo ricevuto al 27′ da Isgro, che lascia i Pumas per 10′ in 14 contro 15: si va al riposo sul 24-0.

Nella ripresa al 47′ arriva il punto di bonus offensivo, con la quarta meta degli argentini marcata da Bogado e convertita ancora da Sanchez. Al 65′ va in meta proprio Isgro, e Sanchez arrotonda ulteriormente, a ruota, al 69′, arriva la seconda marcatura personale di Gonzalez, con Sanchez che firma poi il 45-0.

Al 74′ Dussaillant sigla l’unica meta cilena, ma Videla manca la conversione, poi esce Sanchez: al 78′ la meta di Ruiz viene trasformata dal suo sostituto Carreras, il quale proprio al minuto 80, poi, fa tutto da sé, prima andando in meta e poi firmando la conversione del definitivo 59-5.

Foto: LaPresse