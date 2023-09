Calcio femminile, Serie A 2023-2024: Roma-Como 4-1. Le capitoline restano in testa a punteggio pieno

La seconda giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile si apre con l’anticipo del sabato tra Roma e Como vinto dalle capitoline per 4-1. La squadra campione d’Italia in carica, alla prima stagionale in casa con lo Scudetto sul petto in campionato, si porta da sola in testa alla classifica a quota 6, lasciando le lariane a 3.

Nel primo tempo l’unica emozione arriva già al 4′, quando Kumagai firma la conclusione vincente che sblocca il risultato. Senza ulteriori sussulti si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa la Roma al 56′ raddoppia grazie a Giacinti, che sigla la rete del 2-0.

Nel finale si infiamma la partita: al minuto 89 Tomaselli trova la via del 3-0, poi a ruota, al 90′ arriva il punto della bandiera comasca col gol di Martinovic, ma non è ancora finita, dato che in pieno recupero, al 93′ Viens firma la rete del definitivo 4-1.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli