Beach volley, World Tour 2023: Gottardi/Menegatti inarrestabili, è semifinale! Nicolai/Cottafava quinti

Ancora una semifinale per l’Italia in un Elite 16, stavolta a Parigi con Marta Menegatti e Valentina Gottardi che hanno compiuto l’ennesima impresa di una stagione da incorniciare battendo 2-0 ai quarti di finale le brasiliane Carol/Barbara e per la seconda volta in stagione in un Elite 16 (dopo il quarto posto di Tepic) e per la quarta volta contando anche i Challenge, conquistano la top4 di un torneo di massimo livello, il tutto a meno di una settimana dal via dei Mondiali e a dieci mesi dai Giochi Olimpici che si disputeranno proprio a Parigi.

Gottardi/Menegatti hanno giocato un match di altissimo livello contro le brasiliane Carol/Barbara che avevano battuto due volte le azzurre in stagione. Dopo una prima fase equilibrata, le italiane con muro, difesa e fase cambio palla senza sbavature, guadagnano un vantaggio considerevole (16-13) e nel finale controllano senza problemi fino al 21-16 che chiude il primo set.

Nel secondo parziale le azzurre non mollano di un centimetro, non sbagliano mai il cambio palla e pian piano iniziano ad aumentare il vantaggio fino al 13-8 che regala loro grande serenità. Le brasiliane ci provano due volte avvicinandosi 16-14 e 20-18 ma in entrambi i casi vengono respinte da Menegatti/Gottardi che vincono 21-18 e stasera alle 21 affronteranno le statunitensi Nuss/Kloth (contro cui hanno perso il primo incontro disputato a Parigi) in semifinale.

Ci hanno provato, senza riuscirci, invece, Nicolai/Cottafava a rovesciare il pronostico contro i cechi Perusic/Schweiner, apparsi davvero in forma sulla sabbia del Roland Garros fin dai primi scambi del match d’esordio e bravi a confermarsi su ottimi livelli nel quarto di finale. Primo set tiratissimo con le due coppie sempre molto vicine fino al 16 pari, poi il muro dei cechi spariglia le carte, Cottafava riesce a rimettere il match in parità a quota 19 ma lo scatto giusto è quello di Perusic e Schweiner che vincono 21-19.

Nel secondo set la coppia ceca accelera da subito mettendo in difficoltà gli azzurri che tengono il ritmo fino all’11-10, poi lo scatto dei cechi che si portano sul 16-12 sfruttando qualche errore e la scarsa efficacia in questo match del muro di Nicolai che non è mai riuscito a prendere le misure dei rivali. Le distanze restano invariate e Perusic/Schweiner vincono 21-15 conquistando l’accesso alla semifinale.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (15-21, 15-21), Melissa/Brandie (Can)-Müller/Tillmann (Ger) 2-1 (21-14, 19-21, 15-11), Hüberli/Brunner (Sui)-Ludwig/Lippmann (Ger) 1-2 (15-21, 21-15, 12-15), Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa) 2-0 (21-19, 21-15).

Quarti di finale: Stam/Schoon (Ned)-Hughes/Cheng (Usa) 2-1 (19-21, 21-19, 15-13), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Melissa/Brandie (Can) 0-2 (10-21, 19-21), Ludwig/Lippmann (Ger)-Nuss/Kloth (Usa) 1-2 (21-18, 18-21, 8-15), Carol/Barbara (Bra)-Gottardi/Menegatti (Ita) 0-2 (15-21, 18-21)

Semifinali: Stam/Schoon (Ned)-Ana Patrícia/Duda (Bra), Nuss/Kloth (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita)

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Cottafava/Nicolai (Ita)-Partain/Benesh (Usa) 2-0 (21-17, 21-16), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Łosiak/Bryl (Pol) 2-1 (20-22, 21-16, 17-15), Hörl/Horst (Aut)-Evandro/Arthur (Bra) 2-1 (19-21, 21-19, 15-13), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Ehlers/Wickler (Ger) 1-2 (21-19, 16-21, 9-15)

Quarti di finale: Cottafava/Nicolai (Ita)-Perusic/Schweiner (Cze) 0-2 (19-21, 15-21), George/Andre (Bra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 1-2 (21-17, 18-21, 16-18), Pedro Solberg/Guto (Bra)- Hörl/Horst (Aut), Boermans/De Groot (Ned)-Ehlers/Wickler (Ger)

Semifinali: Perusic/Schweiner (Cze)-Brouwer/Meeuwsen (Ned)

