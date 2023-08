WTA Washington 2023, ritorno vincente per Jennifer Brady! Successo a sorpresa per Baptiste, bene Keys

È calato il sipario sulla seconda giornata del WTA 500 di Washington. Sul cemento statunitense si sono giocate tra ieri e la notte italiana le restanti sei partite valide per il primo turno dopo le sei disputate nella prima giornata e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Buona la prima per Madison Keys (testa di serie n.7), che ha sconfitto la cinese Qinwen Zheng per 7-5 6-1 e ha conquistato il pass per gli ottavi di finale. Ora al prossimo turno la classe 1995 se la vedrà con la statunitense Jennifer Brady (attualmente n.1056 al mondo): l’ex numero 13 del ranking (presente in questo torneo grazie al ranking protetto), che è tornata nel circuito maggiore dopo quasi due anni di assenza (la tennista americana è rimasta lontana dai campi a causa di una fascite plantare), è riuscita a battere nettamente l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-2 6-1.

Vittoria a sorpresa per Hailey Baptiste: la qualificata statunitense (n.204 al mondo) ha disputato un ottimo match contro la ceca Karolina Pliskova e si è imposta per 6-1 0-6 6-3. Grazie a questo successo Baptiste ha raggiunto agli ottavi di finale la sua connazionale Cori Gauff (testa di serie n.3), che nel primo turno ha beneficiato di un bye.

Giornata felice poi anche per la rumena Sorana Cirstea, che ha battuto la croata Petra Martic per 6-3 7-6(13) dopo aver annullato addirittura sette set point nel secondo set e si è così guadagnata l’ottavo contro la testa di serie numero 8, ovvero la russa Liudmila Samsonova (uscita vittoriosa ieri dalla sfida contro la statunitense Danielle Collins).

Bene la qualificata canadese Leylah Fernandez: la classe 2002 ha eliminato la statunitense Bernarda Pera con il punteggio di 6-3 7-5 e si è aggiudicata il secondo turno contro la greca Maria Sakkari (n.4 del torneo). Nell’altro match di giornata è infine arrivata la vittoria della lucky loser Peyton Stearns: la statunitense ha sconfitto la qualificata polacca Magdalena Frech per 6-1 6-4 e si è regalata l’ottavo di finale contro la sua connazionale Jessica Pegula (n.1 del seeding).

I RISULTATI DI GIORNATA

P. Stearns (USA) (LL) – M. Frech (POL) (Q) 6-1 6-4

L. Fernandez (CAN) (Q) – B. Pera (USA) 6-3 7-5

J. Brady (USA) – A. Kalinina (UKR) 6-2 6-1

M. Keys (USA) (7) – Q. Zheng (CHN) 7-5 6-1

H. Baptiste (USA) (Q) – Ka. Pliskova (CZE) 6-1 0-6 6-3

S. Cirstea (ROU) – P. Martic (CRO) 6-3 7-6

