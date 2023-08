WTA Washington 2023, risultati 2 agosto: Madison Keys ed Elina Svitolina sono già ai quarti

Il tabellone del torneo WTA 500 di Washington 2023 ha visto scattare gli ottavi di finale. Si sono disputati cinque degli otto incontri previsti, con gli altri tre che si disputeranno tra la serata e la notte italiana di oggi. Non ci sono azzurre in gara.

Sono stati ben due i derby statunitensi andati in scena: nell’ultimo match di giornata Madison Keys ha regolato Jennifer Brady con lo score di 6-4 6-0, mentre in precedenza Coco Gauff aveva eliminato Hailey Baptiste col punteggio di 6-1 6-4. Un terzo derby si giocherà oggi ed opporrà Jessica Pegula a Peyton Stearns.

Negli altri incontri l’ucraina Elina Svitolina ha liquidato la russa Daria Kasatkina con un duplice 6-2 ed attende la vincente di Pegula-Stearns, mentre l’elvetica Belinda Bencic ha eliminato l’altra statunitense Lauren Davis con lo score di 6-1 6-4, facendo così saltare il possibile derby ai quarti contro Coco Gauff.

L’altra russa Liudmila Samsonova ha superato la romena Sorana Cirstea col punteggio di 6-1 6-3, ed ai quarti se la vedrà con la vincente del match tra l’ucraina Marta Kostyuk e la transalpina Caroline Garcia, in campo oggi, così come l’ellenica Maria Sakkari e la canadese Leylah Fernandez, che si sfideranno per affrontare Keys ai quarti.

WTA 500 WASHINGTON – RISULTATI 2 AGOSTO

Ottavi di finale

Jessica Pegula contro Peyton Stearns oggi

Elina Svitolina batte Daria Kasatkina 6-2 6-2

Maria Sakkari contro Leylah Fernandez oggi

Madison Keys batte Jennifer Brady 6-4 6-0

Belinda Bencic batte Lauren Davis 6-1 6-4

Coco Gauff batte Hailey Baptiste 6-1 6-4

Liudmila Samsonova batte Sorana Cirstea 6-1 6-3

Marta Kostyuk contro Caroline Garcia oggi

Foto: LaPresse