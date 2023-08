Come sta Marcell Jacobs? Le ultime novità verso i Mondiali. “Il fuoco della sfida è acceso”

Marcell Jacobs non gareggia dal 9 giugno, quando a Parigi corse i 100 metri in un poco soddisfacente 10.21. In occasione dell’appuntamento di Diamond League, il Campione Olimpico era parso ben lontano dalla condizione di forma ideale. Gli acciacchi non gli avevano dato tregua nella prima parte di stagione, anche se agli Europei Indoor era comunque riuscito a conquistare la medaglia d’argento sui 60 metri alle spalle dello scatenato Samuele Ceccarelli. L’uscita nella capitale francese è stata l’unica gara all’aperto di questa annata agonistica per il velocista lombardo, che però nelle ultime settimane ha lavorato duramente per trovare la miglior forma possibile in vista dei Mondiali di Budapest.

L’auspicio è che il Messia dell’atletica tricolore stia al meglio in occasione della rassegna iridata, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. L’azzurro rientrerà direttamente nella capitale ungherese, non disputerà eventi di avvicinamento e quindi non mancheranno le incognite in occasione dell’evento più importante del 2023. Sarà in condizione per inseguire l’alloro che manca al suo glorioso palmares? Il morale e l’ottimismo non mancano, come emerge da alcune dichiarazioni rilasciate un paio di giorni fa in occasione del secondo anniversario della sua apoteosi ai Giochi di Tokyo 2020.

“Due anni dopo la mia vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi, rivivo un’emozione ineguagliabile, un trionfo che ha riscritto la mia storia. Oggi, l’eco di quel successo risuona dentro di me. Mi chiede di tornare sulla pista, di risentire l’energia del traguardo, la passione della competizione. Non vedo l’ora di rispondere a quella chiamata, di riaccendere il fuoco della sfida. Non so quale sarà il risultato [ai Mondiali, n.d.r.]. Ma so che sono pronto a dare tutto me stesso, a provarci di nuovo. Sono pronto per la corsa, per riassaporare quelle emozioni indimenticabili. Il mondo mi guarda. E io sono qui, affamato, desideroso di dare il meglio di me, perché correre è quello che amo fare”.

Marcell Jacobs parteciperà al raduno delle staffette che avrà luogo a Roma dal 7 al 12 agosto. In quell’occasione ritroverà gli altri Campioni Olimpici della 4×100 (Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta), oltre a Samuele Ceccarelli (Campione d’Europa dei 60 indoor, a giugno capace di un doppio 10.13 sui 100 metri), Roberto Rigali e Marco Ricci. Jacobs vuole tornare a essere protagonista con la staffetta dopo la nefasta stagione passata, quando non riuscì a dare il proprio contributo al quartetto pur vincendo la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali Indoor e sui 100 metri agli Europei di Monaco.

Foto: Lapresse