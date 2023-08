WTA Montreal, Camila Giorgi: “Mi sento molto a mio agio in questo torneo”

Una prestazione davvero convincente quella di Camila Giorgi ieri a Montreal, nel primo turno del WTA1000 sul cemento canadese. Nel torneo che la marchigiana seppe vincere due anni fa, il rendimento del confronto con la padrona di casa Bianca Andreescu non è stato così lontano da quello standard. La nostra portacolori, infatti, ha letteralmente annichilito la canadese, presa a pallate da Camila in lungo e in largo, come testimoniato dal punteggio di 6-3 6-2.

Costretta a conquistare l’approdo nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, Giorgi ha messo in mostra un tennis pregevole che fa ben sperare, anche se il nome della prossima avversaria è quello della ceca Petra Kvitova (testa di serie n.7), che vinse in Canada il titolo nel 2022.

“Ho giocato un ottimo match. Entrambe le mie avversarie dei turni precedenti stavano giocando bene e il livello era molto alto. I primi due match sono stati incredibili e oggi credo di aver giocato ancora meglio, mi sentivo meglio in campo e mi muovevo molto bene. Questo è il mio punto di forza, quindi è molto positivo“, le parole della giocatrice italiana in conferenza stampa.

Un feeling speciale, quindi, con Montreal: “È favoloso essere qui. È una superficie molto comoda per me e per il mio gioco. Sono riuscita a disputare tre ottimi match, quindi sono felice e spero di continuare a farlo“, ha ammesso Camila, contenta anche del pubblico presente: “Fantastico, si comporta sempre molto bene e il mio feeling con loro è decisamente buono“.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it