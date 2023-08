WTA Montreal 2023, la pioggia crea problemi: rinviate due sfide. Swiatek avanza con fatica, bene Rybakina. Paolini out

Si è conclusa una giornata molto difficile al WTA 1000 di Montreal (Canada, cemento). Il meteo non è infatti stato clemente con il torneo e per via della pioggia gli organizzatori hanno dovuto fermare tutto per diverse ore a giornata in corso (al momento della sospensione si stavano disputando le partite Swiatek-Muchova e Kasatkina-Bouzkova, mentre era già terminata la sfida tra Jessica Pegula e Jasmine Paolini).

La conseguenza è stata che alla fine si sono svolti soltanto sei degli ottavi di finale che erano precedentemente in programma. I due incontri non giocati sono stati Kvitova-Bencic e Samsonova-Sabalenka: entrambi verranno recuperati oggi nel primo pomeriggio canadese (alle 18:00 in Italia) e poi le due tenniste vincitrici si affronteranno, sempre nella stessa giornata, nei quarti di finale.

Il successo più importante di questa quarta giornata è stato senza dubbio quello di Iga Swiatek: la polacca (n.1 al mondo) ha faticato moltissimo contro la ceca Karolina Muchova, ma alla fine si è imposta per 6-1 4-6 6-4 dopo due ore e 52 minuti di gioco complessive. Ora al prossimo turno Swiatek dovrà vedersela con la statunitense Danielle Collins, che nella notte è stata brava a battere la canadese Leylah Fernandez con il risultato di 6-2 6-3.

Niente da fare per l’italiana Jasmine Paolini, battuta da Jessica Pegula (n.4 del seeding) con un agile 6-4 6-0. La statunitense ha mostrato di essere superiore nel gioco e ha così strappato senza grossi problemi il pass per i quarti. Per la nativa di Buffalo ora ci sarà la partita contro la connazionale Coco Gauff (n.6 del torneo), a segno questa notte per 6-3 6-0 contro la ceca Marketa Vondrousova.

Tutto abbastanza facile poi per la kazaka Elena Rybakina (n.3 del seeding), che ha sconfitto la statunitense Sloane Stephens con un netto 6-3 6-3 e ha conquistato il quarto di finale contro la russa Daria Kasatkina (n. 10 del seeding), uscita vittoriosa dalla sfida contro la ceca Marie Bouzkova per 6-3 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

I. Swiatek (POL) (1) – K. Muchova (CZE) 6-1 4-6 6-4

D. Collins (USA) – L. Fernandez (CAN) 6-2 6-3

J. Pegula (USA) (4) – J. Paolini (ITA) 6-4 6-0

C. Gauff (USA) (6) – M. Vondrousova (CZE) (9) 6-3 6-0

D. Kasatkina (RUS) (10) – M. Bouzkova (CZE) 6-3 6-4

E. Rybakina (KAZ) (3) – S. Stephens (USA) 6-3 6-3

P. Kvitova (CZE) (7) – B. Bencic (SUI) (12) rinviata

L. Samsonova (RUS) (15) – A. Sabalenka (BLR) (2) rinviata

QUARTI DI FINALE

I. Swiatek (POL) (1) – D. Collins (USA)

J. Pegula (USA) (4) – C. Gauff (USA) (6)

D. Kasatkina (RUS) (10) – E. Rybakina (KAZ) (3)

P. Kvitova (CZE) (7)/B. Bencic (SUI) (12) – L. Samsonova (RUS) (15)/A. Sabalenka (BLR) (2)

