WTA Cleveland 2023, risultati 22 agosto: Leylah Fernandez e Caroline Garcia sono già ai quarti

Si esaurisce la presenza italiana nel main draw di singolare femminile del Tennis in the Land 2023: Jasmine Paolini, testa di serie numero 11, viene sconfitta negli ottavi di finale del tabellone principale del torneo WTA 250 di Cleveland dalla qualificata cinese Wang Xinyu, la quale si impone con il punteggio di 6-4 6-3.

Nell’ultimo match del primo turno, invece, la tedesca Tatjana Maria piega in tre set la transalpina Varvara Gracheva col punteggio di 6-2 2-6 6-1. Sempre nella parte bassa del tabellone, ma in un match valido per gli ottavi di finale, la wild card canadese Leylah Fernandez approfitta del ritiro della danese Clara Tauson, giunto al termine del primo set, vinto dalla nordamericana per 6-0.

Nella parte alta del tabellone, al contrario, è già definito il primo quarto di finale, che vedrà la sfida tra la transalpina Caroline Garcia, testa di serie numero 1 ed in tabellone grazie ad una wild card, che regola la statunitense Peyton Stearns per 7-6 (4) 6-3, e la cinese Zhu Lin, che elimina l’austriaca Julia Grabher con lo score di 6-4 6-1.

WTA 250 CLEVELAND – RISULTATI 22 AGOSTO

Primo turno

Tatjana Maria batte Varvara Gracheva 6-2 2-6 6-1

Ottavi di finale

Caroline Garcia batte Peyton Stearns 7-6 (4) 6-3

Zhu Lin batte Julia Grabher 6-4 6-1

Wang Xinyu batte Jasmine Paolini 6-4 6-3

Leylah Fernandez batte Clara Tauson 6-0 ritiro

Foto: LaPresse