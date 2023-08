Qualificazioni US Open 2023, Giulio Zeppieri guida il gruppo italiano al 2° turno, eliminati Nardi, Passaro e Bellucci

Non è stato di certo in attivo il bilancio in casa Italia dopo le qualificazioni del tabellone maschile agli US Open 2023. Dei nove azzurri in campo, solo quattro hanno centrato l’accesso al secondo turno. Missione compiuta per uno dei più attesi, ovvero Giulio Zeppieri.

Il mancino nostrano (n.137 ATP) ha piegato nel derby Riccardo Bonadio (n.204 del mondo) con il punteggio di 7-6 (10) 6-7 (3) 6-3 in un match particolarmente lottato e teso. Zeppieri avrà sul suo cammino un altro italiano, ovvero Alessandro Gainnessi (n.245 del mondo), a segno per 7-6 (7) 7-5 contro il francese Harold Mayot (n.211 del ranking).

Vittoria anche per Federico Gaio (n.216 ATP) che in rimonta ha regolato il transalpino Hugo Grenier (n.139 del mondo) per 3-6 6-3 6-2. Nel prossimo round, Gaio giocherà contro l’argentino Francisco Comesana (n.161 ATP), uscito vittorioso dalla sfida contro lo slovacco Jozef Kovalik (n.153 del mondo) per 6-4 6-4. Ultima affermazione italiana è stata quella di Raul Brancaccio (n.169 del mondo) contro l’ucraino Vitaly Sachko (n.166 ATP) per 7-6 (5) 6-3. Sul suo cammino ci sarà il kazako Timofey Skatov (n.128 del mondo), vittorioso contro il giapponese Kaichi Uchida (n.240 ATP) per 6-2 6-2.

Niente da fare invece per gli altri italiani. Francesco Passaro (n.173 ATP) si è arreso al coreano Seong Chan Hong (n.203 del ranking) per 7-6 (3) 6-4, stesso discorso per Mattia Bellucci (n.184 del ranking), sconfitto per 6-4 7-6 (4) dal kazako Mikhail Kukushkin (n.243 ATP). Poche soddisfazioni anche da Luca Nardi, che sperava di fare l’ingresso tra i primi 100 della classifica mondiale approdando al tabellone principale. Il 20enne di Pesaro (n.119 del mondo) ha deluso, venendo battuto dall’argentino Thiago Agustin Tirante (n.152 ATP) per 6-4 6-4. Eliminato anche Franco Agamenone (n.197 del ranking) dall’americano Michael Zheng (n.553 ATP) per 6-2 6-3.

Foto: LaPresse