US Open 2023, qualificazioni femminili: Lucrezia Stefanini unica italiana ancora in corsa. Fuori Errani e Brancaccio

Si riduce il già piccolo gruppo azzurro nelle qualificazioni femminili dello US Open 2023. Lucrezia Steafanini è l’unica azzurra ad aver conquistato l’accesso al secondo turno, mentre sono state eliminate sia Sara Errani sia Nuria Brancaccio.

Ottima prestazione di Stefanini, testa di serie numero otto del tabellone, che ha dominato contro la svizzera Ylenia In-Albon con un perentorio 6-2 6-1 in un’ora e undici minuti di gioco. Una partita senza storia con l’azzurra che non ha mai avuto problemi fin dai primi game. Nel prossimo turno la toscana affronterà la sudcoreana Han Na Lae, numero 243 del mondo.

Finisce subito il cammino di Sara Errani, che è stata sconfitta dalla russa Erika Andreeva in due set con il punteggio di 6-4 6-0 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Una partita durata praticamente un set, visto che nel secondo la bolognese è totalmente crollata.

Era molto complicato anche il compito di Nuria Brancaccio. L’azzurra è stata battuta dalla tedesca Laura Siegemund, numero 108 del mondo, in due set per 6-1 6-4. Peccato per il secondo set, dove l’azzurra era riuscita a recuperare il break di svantaggio, prima di perdere il servizio proprio nel finale di set.

RISULTATI QUALIFICAZIONI FEMMINILI US OPEN 2023

E. Andreeva (Rus) b. Errani 6-4 6-0

Stefanini b. In-Albon (Sui) 6-2 6-1

Siegemund (Ger) b. Brancaccio 6-1 6-4

FOTO: LaPresse