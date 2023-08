WTA Cleveland 2023, Martina Trevisan eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni

Niente da fare per Martina Trevisan (n.63 del ranking), impegnata nell’ultimo turno delle qualificazioni del WTA di Cleveland. Sul cemento americano, la toscana è stata sconfitta dalla cinese Xiyu Wang (n.93 del raking) con il punteggio di 6-1 3-6 6-3. Trevisan era riuscita a riequilibrare le sorti del confronto nel secondo parziale, ma alla fine le solite problematiche al servizio non le hanno permesso di prevalere al cospetto della cinese.

Nel primo set Wang domina in lunga e in largo. Approfittando della scarsa incisività di Martina alla battuta, la giocatrice asiatica ha modo di giocare spesso con i piedi dentro il campo e di concludere senza problemi. Il 6-1 in appena 32′ si giustifica un po’ così.

Nel secondo set è brava Trevisan a trovare maggior profondità con i propri colpi, mettendo in maggior difficoltà la rivale con le sue traiettorie mancine dal lato del dritto. Il colpo a uncino dell’azzurra le consente di fare la differenza in risposta e quindi di incamerare la frazione sul 6-3.

Nel terzo set, purtroppo, la resa in battuta torna a essere altamente deficitaria e Wang scappa via, senza dare chance a Trevisan di tornare in auge. Sullo score di 6-3 cala il sipario.

