WTA Cincinnati 2023, risultati 17 agosto: Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka ai quarti di finale

Il Western & Southern Open 2023 di tennis ha visto andare in scena tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del torneo di categoria WTA 1000 di Cincinnati, in Ohio (USA): in casa Italia passa ai quarti Jasmine Paolini, che approfitta del ritiro della kazaka Elena Rybakina nel secondo set.

L’azzurra affronterà ai quarti la statunitense Coco Gauff, che liquida la ceca Linda Noskova per 6-4 6-0. Nella parte alta del tabellone l’altro quarto di finale sarà tra la polacca Iga Swiatek, che rimonta la cinese Zheng Qinwen col punteggio di 3-6 6-1 6-1, e la ceca Marketa Vondrousova, che elimina la statunitense Sloane Stephens per 7-5 6-3.

Nella parte bassa del tabellone derby ceco ai quarti tra Karolina Muchova, che piega la greca Maria Sakkari per 6-3 2-6 6-3, e Marie Bouzkova, che regola la statunitense Jessica Pegula per 6-4 6-0, infine la tunisina Ons Jabeur approfitta del ritiro della croata Donna Vekic nel primo set e se la vedrà con la bielorussa Aryna Sabalenka, che elimina la russa Daria Kasatkina per 6-3 6-3.

WTA 1000 CINCINNATI – RISULTATI 17 AGOSTO

Iga Swiatek batte Zheng Qinwen 3-6 6-1 6-1

Marketa Vondrousova batte Sloane Stephens 7-5 6-3

Jasmine Paolini batte Elena Rybakina 4-6 5-2 ritiro

Coco Gauff batte Linda Noskova 6-4 6-0

Karolina Muchova batte Maria Sakkari 6-3 2-6 6-3

Marie Bouzkova batte Jessica Pegula 6-4 6-0

Ons Jabeur batte Donna Vekic 5-2 ritiro

Aryna Sabalenka batte Daria Kasatkina 6-3 6-3

Foto: LaPresse