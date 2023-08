Equitazione, Eventing Nations Cup Arville 2023: Italia ottava dopo il dressage, Spagna settima

E’ iniziata con la prima parte del dressage la settima e penultima tappa della Eventing Nations Cup 2023, scattata ad Arville, in Belgio: sul rettangolo oggi i 47 binomi che partecipano alla classifica a squadre ed 11 individualisti, mentre domani saranno in gara gli altri 57 individualisti.

Si tratta infatti di una tappa molto affollata, con ben 115 binomi al via e 12 squadre in gara per la tappa di Nations Cup: va ricordato che Italia e Spagna si stanno contendendo l’ultimo pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, e gli azzurri potrebbero chiudere i conti già ad Arville, con una tappa d’anticipo, a patto che arrivino almeno sesti e, contemporaneamente, finiscano davanti alla Spagna.

La classifica a squadre, che è stata interamente delineata nella giornata odierna, dato che tutti i binomi partecipanti alla Coppa delle Nazioni hanno gareggiato oggi, resterà invariata domani: l’Italia si piazza all’ottavo posto sui 12 Paesi in gara, con 104.7 penalità complessive, mentre la Spagna è settima con 102.2.

Il punteggio dell’Italia è dato dalle prove di Pietro Sandei su Rubis de Prere, 23° con 33.1, Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, 34° con 35.7, ed Alessio Proia su Dollar Boy 9, 36° con 35.9. Gli azzurri scartano, al momento, il punteggio di Pietro Grandis su Day Of Glory 4, 52° con 39.9. In gara tra gli individualisti Anna Baracca su Exclusief, 33ma con 35.5.

CLASSIFICA NATIONS CUP DOPO LA PR OVA DI DRESSAGE

1 GERMANIA 81,4

2 BELGIO 93,3

3 NUOVA ZELANDA 96,4

4 GRAN BRETAGNA 99,3

5 FRANCIA 99,9

6 SVEZIA 100,9

7 SPAGNA 102,2

8 ITALIA 104,7

9 SVIZZERA 104,7

10 CANADA 105,7

11 PAESI BASSI 106,0

12 AUSTRIA 107,2

CLASSIFICA EVENTING NATIONS CUP 2023

1 Belgio 510 (scarto potenziale 70) – già qualificato ai Giochi Olimpici –

2 Italia 400 (scarto potenziale 45)

3 Paesi Bassi 380 (scarto potenziale 40) – già qualificati ai Giochi Olimpici –

4 Spagna 350 (scarto potenziale 50)

5 Francia 300 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

6 Gran Bretagna 270 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

7 Austria 175

8 Svizzera 160 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

9 Stati Uniti 160 – già qualificati ai Giochi Olimpici –

10 Nuova Zelanda 145 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

11 Irlanda 130 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

12 Svezia 105 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

13 Germania 80 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

14 Australia 70 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

15 Polonia 40 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

Foto: LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI