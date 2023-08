ATP Cincinnati 2023, Alcaraz si prende la rivincita su Paul, Djokovic ai quarti. Eliminati Medvedev e Tsitsipas

Calato il sipario sulla giornata dedicata agli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio tanti match interessanti e ricchi di spunti. Partiamo dalle conferme, ovvero dalle vittorie delle prime due teste di serie: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Un nuovo incrocio con Tommy Paul (n.13 ATP) per il n.1 del mondo e il riscatto c’è stato dopo la sconfitta di Toronto (Canada). Partita molto bella e lottata vinta da Carlitos con il punteggio di 7-6 (6) 6-7 (0) 6-3 durata oltre tre ore e in cui, oltre alle qualità del giocatore, si è visto il carattere di Alcaraz. Lo spagnolo giocherà contro l’australiano Max Purcell (n.70 del ranking), che ha regolato in due set sullo score di 6-4 6-2 lo svizzero Stan Wawrinka (n.51 ATP).

Missione compiuta anche per Djokovic che ha sconfitto per la 19ma volta in altrettanti incontri Gael Monfils (n.211 del ranking), non al meglio dal punto di vista fisico. 6-3 6-2 per il serbo che nei quarti giocherà contro l’americano Taylor Fritz. Il californiano (n.9 del mondo) ha giovato del ritiro di Dusan Lajovic (n.66 ATP), che nel turno precedente si era imposto contro Jannik Sinner. Sul punteggio di 5-0 nel primo parziale, Lajovic ha deciso di dire basta.

Veniamo alle sconfitte pesanti, ovvero quelle di Daniil Medvedev e di Stefanos Tsitsipas. Il russo (n.3 del mondo) si è dovuto arrendere a un redivivo Sascha Zverev (n.17 ATP), a segno per 6-4 5-7 6-4. Sulla strada del tedesco ci sarà il francese Adrian Mannarino (n.32 del mondo), vittorioso per 6-4 3-0 contro lo statunitense Mackenzie McDonald (n.43 del ranking), visto il ritiro di quest’ultimo. Niente da fare per Tsitsipas (n.7 del mondo), battuto in maniera piuttosto netta da Hubert Hurkacz (n.20 ATP) per 6-3 6-4. Hubi affronterà l’australiano Alexei Popyrin, impostosi per 6-2 1-6 6-3 contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n.60 del mondo).

Foto: LaPresse