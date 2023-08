WTA Cincinnati 2023, Martina Trevisan rimontata e battuta in tre set da Jessica Pegula

Si ferma al secondo turno, dopo essere partita dalle qualificazioni, al cospetto della numero 3 del tabellone e fresca vincitrice a Montreal, la corsa di Martina Trevisan nel torneo WTA 1000 di Cincinnati, con l’azzurra che viene rimontata e battuta in tre set dalla statunitense Jessica Pegula, che si impone per 6-7 (2) 6-2 6-3 in 2 ore e 22 minuti ed agli ottavi se la vedrà contro una tra la belga Elise Mertens e la ceca Marie Bouzkova.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi si assiste ad uno scambio di break tra quinto e sesto game. L’azzurra strappa ancora il servizio alla statunitense nel settimo gioco e poi tiene il servizio per il 5-3. Trevisan sciupa un set point nel nono game e nel decimo subisce il controbreak. Si va al tie break, dove la tennista italiana domina: Trevisan scappa subito sul 2-0 e poi vola fino al 6-1, per chiudere infine sul 7-2 dopo 56 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra si ritrova sotto 0-40 in apertura ed alla terza occasione Pegula opera il break, portandosi poi sul 2-0. L’azzurra trova il controbreak nel quarto game e rientra sul 2-2, ma da quel momento la statunitense sale in cattedra, trovando lo strappo ai vantaggi nel quinto gioco ed a 30 nel settimo. Al contrario Pegula concede poco o nulla al servizio ed il 6-2 si concretizza in 37 minuti.

Nella partita decisiva la serie di giochi vinta da Pegula arriva a 7, dato che la statunitense strappa la battuta all’italiana a 30 sia nel primo che nel terzo gioco, per portarsi sul 3-0 pesante. Trevisan resta agganciata alla partita recuperando subito uno dei due break di ritardo e tornando poi sul 2-3. Per due volte la statunitense tiene il servizio ai vantaggi, salendo sul 5-3, poi nel nono game arriva il break a 15 di Pegula, che chiude sul 6-3 dopo 49 minuti.

Le statistiche non mentono e premiano la statunitense, che conquista 100 punti contro i 90 dell’azzurra, convertendo 8 delle 13 palle break avute, mentre Trevisan ne sfrutta 4 su 7. La tennista italiana ha una miglior resa in termini di prime in campo (65% contro 58%) che di punti vinti con la prima (59% contro 55%), ma paga una resa deficitaria con la seconda (35% contro 59%), alla quale contribuiscono gli 8 doppi falli commessi dall’azzurra.

