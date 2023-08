WTA Cincinnati 2023, Jasmine Paolini schianta Cristina Bucsa e vola agli ottavi

Lo scontro tra qualificate andato in scena al Western & Southern Open, torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (USA), ha premiato l’azzurra Jasmine Paolini, che ha schiantato l’iberica Cristina Bucsa per 6-1 6-3 in un’ora e sei minuti di gioco e si è regalata un posto agli ottavi di finale, dove affronterà la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 4.

Nel primo set l’azzurra perde la battuta in apertura, poi inizia a dettare legge e con una serie di sei giochi consecutivi domina la frazione, trovando i break nel secondo gioco a 30 e nel quarto e nel sesto a 15. L’unico momento di difficoltà per l’azzurra arriva nel quinto game, quando deve annullare due break point prima di scappare sul 4-1. Paolini va così a conquistare la frazione sul 6-1 in soli 27 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra strappa il servizio in apertura all’avversaria e così la striscia di game consecutivi arriva a 7. Sembra il preludio ad un’altra frazione dominata, ed invece Paolini all’improvviso perde il bandolo della matassa, subisce due break consecutivi e si ritrova sotto 1-3. Da quel momento, però la partita cambia nuovamente, con l’azzurra che infila cinque giochi consecutivi ed al terzo match point chiude sul 6-3 in 39 minuti.

Le statistiche non mentono e sono tutte dalla parte di Paolini, che vince 56 punti contro i 41 dell’avversaria, sfruttando 7 delle 13 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 5 concesse. In un match con percentuali al servizio molto basse, la differenza la fa tutta la resa con la seconda: Paolini arriva al 69% (11/16, 1 doppio fallo), mentre Bucsa non va oltre il 13% (2/15, 6 doppi falli).

