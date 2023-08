WTA Cincinnati 2023, Gauff sconfigge Swiatek e vola in finale, a sfidarla ci sarà Muchova

Saranno la statunitense Cori Gauff e la ceca Karolina Muchova le due giocatrici che si contenderanno domani il titolo al WTA 1000 di Cincinnati, ultimo grande evento prima degli US Open che si svolgeranno dal 28 agosto al 10 settembre. È questo ciò che ha decretato oggi il campo dell’Ohio in cui si sono disputate le due semifinali femminili: andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che è successo nella giornata odierna.

Nel primo match di oggi è arrivata la vittoria a sorpresa di Cori Gauff contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek. La statunitense (testa di serie n.7) è stata molto caparbia nel primo set, non arrendendosi né sul 3-5 e neanche di fronte a due set point in favore di Swiatek nel dodicesimo gioco, prima di vincere il parziale al tie-break con un netto 7-2. Nel secondo set è poi arrivata la reazione della polacca, che grazie a un buon 6-3 ha portato il conto dei set sull’1-1, ma nel terzo parziale Gauff ha ripreso a giocare con grande determinazione e, dopo aver allungato con il break del 4-3, è andata a prendersi il successo con il punteggio finale di 7-6(2) 3-6 6-4 dopo ben due ore e 52 minuti di gioco. Grazie a questa vittoria, la statunitense ha strappato per la prima volta in carriera il pass per una finale di un torneo di livello 1000.

Anche nella seconda semifinale la vittoria è andata alla giocatrice sfavorita sulla carta, ovvero Karolina Muchova. Contro la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 del seeding), la ceca ha perso il primo set al tie-break per 7-4, ma poi ha saputo rialzarsi alla grande e ha conquistato i successivi due parziali per 6-3 6-2, chiudendo così il match con un bellissimo successo con il risultato finale di 6-7(4) 6-3 6-2 dopo due ore e 39 minuti di gioco. Come nel caso di Gauff, anche Muchova ha conquistato, grazie all’affermazione odierna, la prima qualificazione in finale in un WTA 1000.

I RISULTATI DI GIORNATA

C. Gauff (USA) (7) – I. Swiatek (POL) (1) 7-6 3-6 6-4

K. Muchova (CZE) – A. Sabalenka (BLR) (2) 6-7 6-3 6-2

