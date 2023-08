WTA Cincinnati 2023, Elisabetta Cocciaretto deve arrendersi a Sloane Stephens al 1° turno

Termina al primo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto (n.30 del mondo) nel WTA1000 di Cincinnati. Dopo una attesa piuttosto lunga per la pioggia, si è assistito a una partita dai due volti: nelle prime battute dominio assoluto di Cocciaretto, avanti due break e poi Sloane Stephens (n.38 del ranking) in versione “all-in”, supportata da una Elisabetta in confusione tattica. Risultato: 7-5 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Una brutta sconfitta per la nostra portacolori che sperava di disputare un incontro migliore, riconoscendo anche i meriti della propria avversaria che approda al secondo round dove affronterà la francese Caroline Garcia (testa di serie n.6).

Nel primo set l’incedere dell’italiana è convincente. Grande profondità nei colpi dell’azzurra, che mette in difficoltà una Stephens molto fallosa. Arrivano così due break nel terzo e settimo game, che portano la tennista nostrana a servire avanti 5-2 per la frazione. Sembrerebbe tutto apparecchiato per concludere e invece, un po’ per meriti della statunitense e un po’ per un calo improvviso dell’azzurra, la partita cambia completamente. L’americana non commette più un errore, mentre Elisabetta fatica a trovare il capo. In maniera incredibile, la statunitense si impone 7-5.

Nel secondo set le scorie di quanto accaduto nel parziale precedente sono tali che nella testa di Cocciaretto ogni turno alla battuta sia accompagnato da troppi dubbi. In questo modo Stephens, giocando sempre con i piedi dentro il campo, fa la differenza, strappando il servizio alla nostra portacolori nel secondo e ottavo game e concludendo la partita sul 6-2.

Leggendo le statistiche, si nota soprattutto in risposta una grande difficoltà di Elisabetta di incidere (28% dei punti vinti rispetto alla seconda dell’avversaria) e un 45% dei punti ottenuti con la propria seconda di servizio.

Foto: LaPresse