Vuelta a España 2023, tappa di oggi Súria-Arinsal: orari, percorso, tv, favoriti. Scontro diretto tra i big in salita

Arriva il primo arrivo in salita, dopo solo tre frazioni, in una Vuelta a España 2023 non partita con il piede giusto. Andiamo a scoprire nel dettaglio la terza tappa da Súria ad Arinsal con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

158,5 chilometri che promettono subito spettacolo. Dopo un centinaio di chilometri pianeggianti ecco lo sconfinamento ad Andorra e le salite, due in rapida successione: prima il Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9% di pendenza media), poi, dopo una breve discesa, l’arrivo in vetta verso Arinsal (8.2 km al 7.9% di pendenza media e con punte al 10,1%).

FAVORITI TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Andrea Piccolo, secondo italiano in due giorni in Maglia Rossa, probabilmente dovrà salutare la leadership: arriva il primo scontro diretto tra i big. La Jumbo-Visma, leggermente sfortunata nelle prime due tappe, dovrà essere padrona della tappa con Jonas Vingegaard e Primoz Roglic pronti a scatenarsi sul finale, lanciando l’assalto al campione in carica Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep). Occhio agli altri: dalla coppia UAE Emirates formata da Juan Ayuso e Joao Almeida al capitano della Ineos Grenadiers Geraint Thomas.

PROGRAMMA TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Lunedì 28 agosto

Terza tappa: Súria – Arinsal (158,5 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario d’arrivo: 17.20 circa

TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.30