Vuelta a España 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine 28 agosto, programma, streaming

Dopo due tappe caotiche e dall’organizzazione tutt’altro che impeccabile, la Vuelta a España 2023 è pronta ad entrare nel vivo con la prima delle tredici tappe con arrivo in salita: dopo 158,5 chilometri e 3500 metri di dislivello si arriverà ai 1911 metri di altitudine di Arsinal, nel piccolo stato pirenaico di Andorra. Partenza che sarà prevista da Súria per le 13.15 (chilometro zero alle 13.27).

Frazione che sarà subito movimentata, con pochissimi tratti per rifiatare e un continuo “mangia e bevi” per i primi 40 km. Poi ci sarà una piccolo segmento abbastanza pianeggiante, prima di cominciare una lunga salita leggera ma costante che proseguirà fino ad arrivare ad Andorra e successivamente ai piedi del prima categoria del Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9% di pendenza media). Si scollinerà su questa asperità a 21,4 km dal traguardo e subito dopo si affronterà una lunga e ripida discesa, al termine della quale inizierà l’ascesa finale dell’Arinsal (8.2 km al 7.9% di pendenza media e con punte al 10,1%, GPM di prima categoria).

La terza tappa della Vuelta a España 2023 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1 (in pay-tv) dalle 14.30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14.30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13.00.

PROGRAMMA TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Lunedì 28 agosto

Terza tappa: Súria – Arinsal (158,5 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario d’arrivo: 17.30 circa

TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00

Foto: Lapresse