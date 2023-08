Vuelta a España 2023: la tappa di domani Andorra la Vella-Tarragona. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo la prima tappa di alta montagna con arrivo ai 1900 metri di Andorra, la Vuelta a España 2023 riparte proprio dalla capitale dello stato pirenaico, Andorra la Vella, per una frazione che sarà dedicata invece agli sprinter: dopo 184,6 chilometri si arriverà infatti a Tarragona, in riva al Mar Mediterraneo.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Si parte da Andorra la Vella per arrivare a Tarragona: 184,6 chilometri con 1800 metri di dislivello. La prima parte sarà tutta in falsopiano favorevole per scendere verso la zona del mare e calare di altitudine. Saranno due i gran premi da affrontare in questa tappa, entrambi di terza categoria: l’Alto de Belltall (9,3 km al 3,7%) e il Coll de Lilla (5,2 km al 4,9%). Dopo questa asperità a 30 km dal traguardo si scenderà verso il traguardo volante di Valls e si andrà verosimilmente verso un arrivo in volata di gruppo.

ORARI

La quarta tappa della Vuelta a España 2023 sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 (in pay-tv) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13.15.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Martedì 29 agosto

Quarta tappa: Andorra la Vella – Tarragona (184,6 km)

Orario di partenza: 13.20

Orario d’arrivo: 17.30 circa

QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.15